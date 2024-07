EQS-News: Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2024

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG 2024



05.07.2024 / 17:01 CET/CEST

Die 37. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2023|24 in Höhe von 0,90 € je Aktie. Dies entspricht dem Wert des Vorjahres. AGRANA bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur. Weiters bezieht AGRANA aktuelle Ereignisse und die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung in ihre Dividendenpolitik mit ein. Den Mitgliedern des Vorstandes, Mag. Stephan Büttner (Vorsitzender), DI Dr. Norbert Harringer und Dr. Stephan Meeder, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde im Rahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023|24 die Entlastung erteilt. Die Hauptversammlung hat die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024|25 gewählt. Bei der Hauptversammlung stellte Vorstandsvorsitzender Mag. Stephan Büttner die Eckpfeiler der sich in Ausarbeitung befindlichen Konzernstrategie „Next Level“ vor und erklärte: „AGRANA hat sich über Jahrzehnte enorme Kompetenzen in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe und als Anbieter kundenspezifischer Lösungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erworben. Auf unserem Zugang zu agrarischen Rohstoffen und unserem globalen Kundenportfolio als weitere wesentliche Stärken können wir aufbauen. Anlässlich der aktuellen und gerade für AGRANA sehr relevanten Herausforderungen, wie neue Ernährungstrends, verändertes Konsumverhalten, geopolitischer Wandel oder die Energiewende, arbeiten wir intensiv daran, unsere Kompetenzen strategisch und organisatorisch zu bündeln. Denn es gilt Kostensynergien zu optimieren und produktspezifisches Know-how besser zu nutzen, um zusätzliche Märkte und Kundengruppen zu erschließen. Daher werden wir uns in Zukunft auf das Commodity- und Spezialitätengeschäft mit Stärke, Zucker und Fruchtsaftkonzentrat sowie auf innovative Lebensmittel- und Getränkelösungen mit Fruchtzubereitungen und natürlichen Aromen konzentrieren. So werden wir unsere Basisprofitabilität erhöhen, Marktschwankungen besser abfedern und profitables Wachstum für eine erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens sicherstellen.“ Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak

Pressesprecher

+43 1 21137 12084

markus.simak@agrana.com

Mag. (FH) Hannes Haider

Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905

hannes.haider@agrana.com

Diese Presseaussendung ist in Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.

