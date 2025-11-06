HMS BERGBAU Aktie

HMS BERGBAU für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 606110 / ISIN: DE0006061104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 09:49:23

EQS-News: HMS Bergbau AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 20 Mio.

EQS-News: HMS BERGBAU AG / Schlagwort(e): Anleihe
HMS Bergbau AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 20 Mio.

06.11.2025 / 09:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

HMS Bergbau AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 20 Mio.

Berlin, 06. November 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat ihre bestehende
10,0 %-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung um EUR 20 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 70 Mio. aufgestockt. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs.

Die zusätzlichen Mittel dienen primär der Ausweitung des Handelsgeschäfts und der weiteren Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe, den die HMS Bergbau AG zuletzt deutlich ausgebaut hat.

Dennis Schwindt, CEO HMS Bergbau AG: „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Das positive Feedback der Investoren und die schnelle Aufstockung unserer bestehenden Anleihe spiegeln das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Wachstumsstrategie wider. Mit den zusätzlichen Emissionserlösen können wir unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter fortsetzen und sind noch flexibler, sich bietende Opportunitäten am Markt zu realisieren.“

Die Transaktion wurde von der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu den führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über präferierten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com

 

Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de


06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 65 66 81-0
Fax: 030 65 66 81-15
E-Mail: hms@hms-ag.com
Internet: www.hms-ag.com
ISIN: DE0006061104
WKN: 606110
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board)
EQS News ID: 2225100

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225100  06.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HMS BERGBAU AGmehr Nachrichten

Analysen zu HMS BERGBAU AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HMS BERGBAU AG 51,50 1,98% HMS BERGBAU AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen