EQS-News: In Q2 2024 setzte Westwing das Wachstum fort und erreichte wichtige Meilensteine des 3-Stufen-Plans zur Realisierung des vollen Wertpotenzials

Im zweiten Quartal 2024 stieg das GMV um 5% und der Umsatz um 4% im Vergleich zum Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 4 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,7% (-0,7 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr); Verbesserungen des Deckungsbeitrags standen weitere Investitionen in die Markenbekanntheit gegenüber.

Der Anteil der Westwing Collection stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozentpunkte auf 53% des Konzern-GMV in Q2 2024.

Westwing erzielte wichtige Fortschritte in seinem 3-Stufen-Plan zur Realisierung des vollen Wertpotenzials des Unternehmens und kündigte weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Komplexität und Stärkung seiner Markenpositionierung an.

Westwing bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz zwischen EUR 415 Mio. und EUR 445 Mio. mit einer Wachstumsrate von -3% bis +4% gegenüber dem Vorjahr und einem bereinigten EBITDA zwischen EUR 14 Mio. und EUR 24 Mio. (+3% bis +5% bereinigte EBITDA-Marge).

München, 8. August 2024 // Die Westwing Group SE („Westwing“ oder „das Unternehmen“), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt.

Westwing erzielte trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen auch im zweiten Quartal 2024 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im zweiten Quartal 2024 um 5% und der Umsatz um 4%, jeweils gegenüber Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf EUR 106 Mio. Das Wachstum wurde durch einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbs um 11% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 198 im Q2 2024 (Q2 2023: EUR 178) sowie durch einen Anstieg der aktiven Kunden um 2% im Vorjahresvergleich angetrieben.

In Bezug auf den Ertrag erzielte Westwing im zweiten Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 4 Mio. (Q2 2023: EUR 4 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,7% entspricht (Q2 2023: 4,4%). Das Ergebnis wurde durch die fortgesetzte Expansion der margenstarken Westwing Collection, Effizienzsteigerungen im Fulfilment und anhaltende Investitionen in die Markenbekanntheit beeinflusst. Die strategisch wichtige Westwing Collection erreichte im zweiten Quartal 2024 mit einem Anteil von 53% am gesamten Konzern-GMV ein Allzeithoch, was einem Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres entspricht. Die daraus resultierenden Margenverbesserungen wurden durch den marktseitigen Preisdruck auf Produkte von Drittanbietern und höhere Containerkosten zum Teil neutralisiert. Insgesamt stieg der Deckungsbeitrag im zweiten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich um 2 Prozentpunkte auf 31%.

Das Nettoumlaufvermögen von Westwing stieg durch zahlungsbezogene Timing-Effekte aus dem Vorquartal sowie die saisonale Erhöhung des Vorratsvermögens insgesamt um EUR 8 Mio. gegenüber dem Vorquartal, blieb aber mit EUR -11 Mio. zum Quartalsende klar negativ. Beeinflusst durch die Veränderung des Nettoumlaufvermögens betrug der Free Cashflow im zweiten Quartal 2024 EUR -7 Mio. und die Netto-Cash-Position lag am Ende des Quartals bei EUR 72 Mio. (Ende des zweiten Quartals 2023: EUR 69 Mio.).

Westwing erzielte klare Fortschritte bei der Umsetzung seines 3-Stufen-Plans zur Realisierung des vollen Wertpotenzials des Unternehmens. Der Fokus liegt weiterhin auf der Reduzierung von Komplexität, der Stärkung der Markenpositionierung im Premiumbereich, dem “OneWestwing” Geschäftsmodell und der Erhöhung des Anteils der Westwing Collection.

Die Migration von einem proprietären Technologie-System zu einer größtenteils auf Software-as-a-Service (SaaS) basierten Plattform erreichte wichtige Meilensteine. Die neue Plattform wurde erfolgreich in Portugal und den Niederlanden eingeführt. Ersteres war auch die erste geografische Expansion für Westwing seit 2014. Die Plattform kommt mit einem neuen, hochwertigeren Webdesign, das speziell auf die Bedürfnisse von Designliebhabern zugeschnitten ist.

Die Umstellung auf ein überwiegend globales Produktsortiment und die damit verbundenen Restrukturierungen, welche gleichermaßen auf die Ziele Komplexitätsreduzierung, Markenpositionierung im Premiumbereich und “OneWestwing” Geschäftsmodell einzahlen, schreiten gut voran. Beides wurde in Italien und Spanien im zweiten Quartal abgeschlossen und wird nun auf Mittel- und Osteuropa ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Premiumisierung des Produktsortiments auf globaler Ebene beschleunigt, was dazu führt, dass Produkte, die weniger hochwertig und weniger profitabel sind, schrittweise aus dem Sortiment genommen werden. Die Maßnahmen werden sich negativ auf die Umsatzentwicklung auswirken, jedoch die Kosten senken, Komplexität reduzieren und die Positionierung des Unternehmens stärken. Die erwartete Auswirkung auf den Gesamtumsatz 2024 bleibt im Rahmen der zuvor kommunizierten Spanne eines niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatzes des Konzern-Umsatzes für das Geschäftsjahr 2024, wobei die Hauptwirkung in der zweiten Jahreshälfte liegen wird.

Auch im Bereich der Nachhaltigkeit verzeichnete Westwing weiterhin Fortschritte. Im zweiten Quartal 2024 erhöhte das Unternehmen den Anteil der Produkte der Westwing Collection, die mit einem WE CARE-Siegel versehen sind, auf 60% und steigerte den Anteil der EU-Lieferanten der Westwing Collection, die nach sozialen Aspekten bewertet wurden, auf 82%. Westwing arbeitet weiterhin an der Erreichung seiner Treibhausgas-Reduktionsziele, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden.

Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: "Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir bei unserem 3-Stufen-Plan zur Realisierung des vollen Wertpotenzials von Westwing erzielen konnten. Wir haben nicht nur die Zentralisierung unseres italienischen und spanischen Geschäfts abgeschlossen, sondern sind auch nach Portugal expandiert, unserem ersten neuen Land seit 10 Jahren. Es ist auch das erste Land, das auf unserer überwiegend SaaS-basierten Technologieplattform läuft, die mit einem neuen, großartigen Webdesign ausgestattet ist. Damit kommen wir unserem Ziel näher, Europas führende Premium-Destination im Bereich Home & Living zu werden."

Prognose 2024

Trotz eines erfolgreichen ersten Halbjahres 2024 mit 5% GMV-Wachstum bleibt der Ausblick auf das restliche Jahr nach wie vor vorsichtig. Neben Risiken in Bezug auf die allgemeine Konsumentwicklung erwartet das Management negative Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung aus den angekündigten Maßnahmen zur Komplexitätsreduzierung und Premiumisierung. Westwing bestätigt seine im März 2024 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen EUR 415 Mio. und EUR 445 Mio. liegen, mit einer Wachstumsrate von -3% bis +4% gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen EUR 14 Mio. und EUR 24 Mio. liegen, bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +3% bis +5%.

Weitere Leistungsindikatoren H1 2024 H1 2023 Change Q2 2024 Q2 2023 Change Anteil Westwing Collection (in %) 52% 46% +6%P 53% 46% +7%P Bruttowarenvolumen

(GMV) (in EUR Mio.) 239 227 +5% 114 109 +5% Bestellungen, insgesamt (in

Tausend) 1.254 1.308 -4% 578 614 -6% Durchschnittlicher Warenkorb

(in EUR) 191 173 +10% 198 178 +11% Aktive Kunden (in Tausend) 1.282 1.252 +2% 1.282 1.252 +2% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten 2,2 2,3 -5% 2,2 2,3 -5% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR) 385 376 +2% 385 376 +2% Anteil der Site-Visits über mobile

Endgeräte

81% 79% +2%P 81% 78% +3%P

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist jetzt in 12 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2023 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von 481 Millionen Euro erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club-Sales, (Offline) Stores, B2B Services (Westwing Business) und Westwing Design Service. Das Team besteht aus mehr als 1.700 Mitarbeitenden und wir arbeiten zusammen an unserem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.



