EQS-News: M1 Kliniken AG mit Spitzenmedizin auf Wachstumskurs: EBIT +70 % im ersten Quartal 2024

M1 Kliniken AG mit Spitzenmedizin auf Wachstumskurs: EBIT +70 % im ersten Quartal 2024 Konzernumsatz steigt in Q1 2024 um 9,6 % auf 84,7 Mio. EUR

Wachstumstreiber Beauty-Segment: Umsatz +18,2 % und EBIT +50 %

Starke operative Entwicklung sollte sich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen Berlin, 06.06.2024 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat im ersten Quartal 2024 den Wachstumskurs fortgesetzt. Der Gewinn legte dabei im Vergleich zum Umsatz deutlich überproportional zu. Treiber für den starken Start in das laufende Jahr war erneut das Kerngeschäft Beauty. Mit der Marke "M1 Med Beauty" ist die Gruppe der führende private Anbieter schönheitsmedizinischer Behandlungen in Europa und baut die Marktstellung weltweit weiter aus. Den Konzernumsatz hat die M1-Gruppe im ersten Quartal 2024 von 76,8 Mio. EUR um 9,6 % auf 84,2 Mio. EUR gesteigert. Im Vergleich dazu legte der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich überproportional zu. So hat M1 das Konzern-EBIT um 70 % von 4,0 Mio. EUR auf 6,8 Mio. EUR verbessert. Entsprechend wurde die Konzern-EBIT-Marge von 5,3 % auf 8,1 % erhöht. Besonders positiv war die Entwicklung erneut im Kerngeschäft Beauty. In diesem Segment hat die M1-Gruppe im ersten Quartal 2024 24,7 Mio. EUR umgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung um 18,2 % im Vergleich zu den 20,9 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das EBIT in diesem Segment hat M1 sogar um 50,0 % von 3,6 Mio. EUR auf 5,4 Mio. EUR gesteigert. Die EBIT-Marge wurde von 17,3 % auf 21,9 % erhöht. Auch im Handelssegment war die Entwicklung im Berichtszeitraum erfreulich. Dort stieg der Umsatz von 55,9 Mio. EUR auf 60,0 Mio. EUR. Das Segment-EBIT hat M1 von 0,4 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR verbessert. Die starke operative Entwicklung sollte sich auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Der Fokus liegt dabei klar auf der Expansion des Standortnetzwerkes von "M1 Med Beauty". „Aktuell betreiben wir 61 medizinische Fachzentren für ästhetische Medizin in zehn Ländern. Drei weitere Standorte stehen unmittelbar vor der Eröffnung“, sagt M1-Vorstand Attila Strauss. „Damit sind wir in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie voll im Plan. Ziel ist es, M1 Med Beauty in den kommenden Jahren zum weltweit führenden privaten Anbieter schönheitsmedizinischer Behandlungen zu entwickeln. Dass wir dabei auf einem guten Weg sind und international wahrgenommen werden, zeigt das Interesse von Private Equity Gesellschaften an unserem Beauty-Segment.“ Im Februar 2024 hatte M1 von der Kontaktaufnahme einer US-amerikanischen Investmentbank berichtet. Man ist weiterhin im Kontakt, hat die Gespräche bisher jedoch nicht konkretisiert. Im Fokus des M1-Managements steht klar die profitable Weiterentwicklung der Gruppe – insbesondere des Beauty-Segments – und eine Steigerung des Shareholder Values. Die Mittelfristprognose sieht vor, dass M1 bis Jahresende 2029 150 bis 200 medizinische Fachzentren für ästhetische Medizin betreiben wird. Damit sollte das Beauty-Segment bei einer EBIT-Marge von mindestens 20 % zwischen 200 und 300 Mio. EUR umsetzen. Gleichzeitig soll eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik etabliert werden. Im Sinne des Shareholder Values prüft M1 auch die strategischen Optionen für das Handelssegment. Möglichkeiten sind beispielsweise die Weiterentwicklung im M1-Konzern oder gemeinsam mit einem Partner oder auch ein Verkauf. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ werden derzeit an 61 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten. Kontakt M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

