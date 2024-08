EQS-News: Mister Spex: Christopher Douglas wird Chief Restructuring Officer

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie

21.08.2024

Mister Spex: Christopher Douglas wird Chief Restructuring Officer Die Mister Spex SE hat Christopher Douglas zum Chief Restructuring Officer ernannt. Die neu geschaffene Position spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des kürzlich bekanntgegebenen Transformations- und Restrukturierungsprogramms „SpexFocus“. Ziel ist es, die Rentabilität zu verbessern und eine nachhaltige Cash-Generierung für das Unternehmen mittelfristig zu sichern. In seiner Funktion wird Douglas ab 1. September die Steuerung von Restrukturierungsprojekten, die Überprüfung der Kostenbasis sowie die Optimierung operativer Prozesse verantworten. Douglas bringt umfassende Expertise in den Bereichen Corporate Development, Restrukturierung, Unternehmensführung und Finanzsteuerung mit. Vor seinem Wechsel zu Mister Spex war er in mehreren Funktionen im Portfolio Support für den Großaktionär Familie Büll aus Hamburg tätig. In dieser Zeit betreute Douglas die strategische und operative Weiterentwicklung der B&L Gruppe und war als Geschäftsführer und CFO für die Hotelsparte der Familie mitverantwortlich. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen führende Positionen bei POSSEHL Mittelstandsbeteiligungen GmbH, wo er als Head of Portfolio Management die strategische Neuausrichtung und Restrukturierung der Beteiligungsunternehmen verantwortete, sowie in zwei Tochterfirmen die Geschäftsführung übernahm. Seine berufliche Laufbahn begann Douglas als Berater bei Barkawi Management Consultants im Partnerbereich operative Restrukturierung; dort wirkte er maßgeblich bei der Aufsetzung und Implementierung von „Full Potential“ - Programmen für internationale Kunden mit und sammelte unter anderem fundierte Erfahrung bei der Reformierung eines großen kanadischen Mobilfunkunternehmens. Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, sagt: „Wir freuen uns sehr, Christopher Douglas als neuen Chief Restructuring Officer bei uns begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem strategischen Weitblick wird er maßgeblich zur Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung unseres Unternehmens beitragen. Im Rahmen unseres Transformations- und Restrukturierungsprogramms ‚SpexFocus‘ nimmt er eine entscheidende Rolle ein.“ Christopher Douglas blickt seiner anstehenden Aufgabe bei Mister Spex gespannt entgegen: „Aktuell befindet sich das Unternehmen in einer Phase strategischer Weiterentwicklung, in der wir durch gezielte Maßnahmen die Marktposition von Mister Spex stärken können. Die Optimierung und Restrukturierung von Mister Spex ist eine große Aufgabe, die ich mit Respekt und großer Zuversicht annehme.“ Über Mister Spex: Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,4 Millionen Kunden und 11 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

