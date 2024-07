EQS-News: Mister Spex SE ernennt Francesco Liut zum neuen Chief Commercial Officer

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie

Mister Spex SE ernennt Francesco Liut zum neuen Chief Commercial Officer



19.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Mister Spex SE ernennt Francesco Liut zum neuen Chief Commercial Officer Mister Spex SE ernennt Francesco Liut zum neuen Chief Commercial Officer (CCO). Ab dem 1. August 2024 wird Francesco Liut sowohl für das Online- als auch das Retail-Geschäft verantwortlich sein und die Bereiche Marketing, Category Management, Product und Data leiten. Seit dem 1. Juni 2024 ist Francesco Liut bereits für Mister Spex tätig und hat seitdem seine Expertise in Marketing, dem Online-Business und Supply Chain erfolgreich eingebracht. Die Ernennung von Francesco Liut zum CCO ist ein weiterer Schritt in der strategischen Neuausrichtung von Mister Spex. Bereits am 16. Juli 2024 wurde bekannt gegeben, dass Stephan Schulz-Gohritz interimistisch die Gesamtverantwortung übernimmt, nachdem Gründer und CEO Dirk Graber das Unternehmen zum 31. Juli 2024 verlässt. Francesco Liut bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Group Marketing Director bei Luxottica mit, dem weltweit größten Brillenhersteller. Dort leitete er die Marketingfunktion für Marken wie Ray-Ban , Oakley und Vogue Eyewear. In seinen vorherigen Positionen war Francesco Liut als E-commerce Director und Supply Chain Director für Sunglass Hut innerhalb der EssilorLuxottica Gruppe tätig. In diesen Rollen verantwortete er die P&L für das E-Commerce-Geschäft, trieb das Wachstum und die Neuausrichtung der globalen Plattform voran und optimierte die globale Lieferkette. Darüber hinaus sammelte er wertvolle Erfahrungen bei Bain & Company als Berater, wo er Projekte in den Bereichen Strategie, Fusionen und Übernahmen sowie Marktentwicklung leitete. „Ich freue mich sehr, die Rolle des Chief Commercial Officer bei Mister Spex zu übernehmen und gemeinsam mit meinem Team die Zukunft des Unternehmens aktiv mitzugestalten," sagt Francesco Liut. „Ich bin überzeugt, dass wir durch innovative Ansätze und einen starken Fokus auf eine reibungslose Customer Journey unseres Online- und Retail-Geschäfts unsere Marktposition weiter ausbauen können." „Wir freuen uns sehr, Francesco Liut in unserem Führungsteam willkommen zu heißen. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Branche hat Francesco Liut bewiesen, dass er in der Lage ist, Wachstum in der Markenstrategie, Kommunikation und Omnichannel-Umsetzung voranzutreiben. Seine Leidenschaft für die Schaffung einzigartiger Kundenerlebnisse, kombiniert mit seiner Expertise in digitalen Strategien und Prozessoptimierung, machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Führungsteams von Mister Spex,” betont Stephan Schulz-Gohritz, Vorstand und CFO bei Mister Spex SE. Tobias Krauss, Aufsichtsratsvorsitzender von Mister Spex, ergänzt: „Mit Francesco Liut gewinnen wir einen herausragenden Branchenexperten, der sowohl das Online- als auch das Retail-Geschäft exzellent versteht. Wir sind überzeugt, dass seine umfangreiche Erfahrung und seine Erfolge in der Branche Mister Spex auf dem weiteren Wachstumskurs entscheidend voranbringen werden." Über Mister Spex: Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ‘Mister Spex‘) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden, digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen, 10 Online-Shops in ganz Europa und stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optiker*innen. Corporate Communications: Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I Elina.Vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

