EQS-News: mwb research German Select VI Konferenz

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Konferenz

mwb research German Select VI Konferenz



01.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wir freuen uns, Sie herzlich zur mwb research German Select VI Konferenz am 02. Dezember 2025 ab 09:30 Uhr (MEZ) einzuladen.

Es werden insgesamt 11 spannende Unternehmen präsentieren und aufschlussreiche Einblicke in ihre Geschäftsmodelle geben.

Details der Konferenz im Überblick:

Thema: German Select VI Konferenz

Ort: Online

Datum: 02.12.2025

Uhrzeit: 09.30-16.00 Uhr (MEZ)

Anmeldungen: über folgenden Anmeldelink: https://research-hub.de/conference/german-select-vi

Programm

09:30 Uhr Flughafen Wien, Bernd Maurer (Head of Capital Markets)

10:00 Uhr Elmos, Ralf Hoppe (Head of IR, PR & ESG)

10:30 Uhr ZEAL Network, Andrea Behrendt (CFO)

11:00 Uhr Mayr-Melnhof Karton, Stephan Sweerts-Sporck (Head of IR & Communications)

11:30 Uhr Ernst Russ, Dr. Christoph Eilers (Co-CEO, CFO), Joseph Schuchmann (Co-CEO & CCO)

12:00 Uhr Friedrich Vorwerk, Tim Hameister (CFO)

13:30 Uhr Mutares, Johannes Laumann (CIO)

14:00 Uhr Hamborner REIT, Niclas Karoff (CEO)

14:30 Uhr HelloFresh, Daniel Alvarez (Head of IR)

15:00 Uhr Nagarro, Michael Knapp (Head of IR)

15:30 Uhr tonies, Peter Dietz (IR Manager)

Bitte melden Sie sich über den ResearchHub https://research-hub.de/conference/german-select-vi an. Die Teilnahme ist als Fachkonferenz MiFID II-compliant und kostenfrei.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Das Konferenzteam der mwb research AG und mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Zu mwb:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 55.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.

Über mwb research: mwb research ist ein Provider von professionellen,

MiFID II-konformen Analysen mit einem Fokus auf Unternehmen aus der DACH-Region. Das Research zu über 120 Unternehmen kann auf dem digitalen ResearchHub (https://research-hub.de/) abgerufen oder im Abonnement per E-Mail kostenfrei bezogen werden. mwb research veranstaltet außerdem regelmäßig digitale Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern von börsennotierten Unternehmen.

Kontakt:

mwb Wertpapierhandelsbank AG mwb research AG

Kai Jordan Thomas Wissler

Kleine Johannisstraße 4 Mittelweg 142

D-20457 Hamburg D-20148 Hamburg

Tel: +49 40-360995-20 Tel +49 40-309 293 52

E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com E-Mail: t.wissler@mwb-research.com

Disclaimer:

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschließlich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben.

Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister.