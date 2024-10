EQS-News: Nyxoah sichert sich 27 Millionen US-Dollar durch ein Angebot von Aktien zum Marktpreis

EQS-News: Nyxoah SA. / Schlagwort(e): Finanzierung

Nyxoah sichert sich 27 Millionen US-Dollar durch ein Angebot von Aktien zum Marktpreis

Investition eines neuen US-amerikanischen Investors mit Fokus auf den Gesundheitssektor, Stärkung der Liquidität und des US-Fokus

Mont-Saint-Guibert, Belgien – 08. Oktober 2024 – Nyxoah SA (Euronext Brüssel/Nasdaq: NYXH) („Nyxoah“ oder das „Unternehmen“), ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe („Obstructive Sleep Apnea“, OSA) mithilfe von Neurostimulation spezialisiert hat, hat heute den Verkauf von 3,0 Millionen Aktien des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von 27,0 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Dies erfolgte gemäß des ATM-(At-the-Market)-Programms des Unternehmens, in dessen Rahmen Aktien im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar zu einem Preis pro Aktie, der dem aktuellen Kurs am Nasdaq Global Market zum Zeitpunkt des Verkaufs entspricht, ausgegeben werden können. Auf Nachfrage wurden die Aktien an einen einzigen US-Investor aus dem Gesundheitssektor verkauft. Cantor Fitzgerald & Co. fungierte als Sales Agent für das ATM-Angebot.

Die oben beschriebenen Stammaktien wurden von der Gesellschaft gemäß der Registrierungserklärung der Gesellschaft auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-268955), die am 22. Dezember 2022 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und am 6. Januar 2023 in Kraft getreten ist, veräußert. Die Registrierungserklärung enthielt einen Prospektnachtrag und den zum ATM-Angebot gehörigen Prospekt. Kopien des Prospektnachtrags sowie des zum ATM-Angebot gehörenden Prospekts können bei Cantor Fitzgerald & Co., zu Händen Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, und per E-Mail unter prospectus@cantor.com angefordert werden. Elektronische Kopien des Prospekts stehen zudem auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfügung.

Olivier Taelman, Chief Executive Officer von Nyxoah, kommentierte: „Diese Investition festigt den Fokus des Unternehmens auf die Vereinigten Staaten. Dazu sind meine Familie und ich im vergangenen Sommer in die USA umgezogen. Sie baut auf unseren überzeugenden Daten der DREAM-Zulassungsstudie auf, die auf dem Kongress der International Surgical Sleep Society (ISSS) vorgestellt wurden. Die neuen Finanzmittel stärken unsere Liquidität und bieten uns noch mehr Flexibilität während der Vorbereitungen auf die Markteinführung von Genio® in den USA.“

Über Nyxoah

Nyxoah definieren Schlaf für Milliarden von Menschen, die an obstruktiver Schlafapnoe (OSA) leiden, neu. Wir sind ein Medizintechnikunternehmen, das bahnbrechende Technologien zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe auf Basis von Neuromodulation entwickelt. Unser erstes innovatives Produkt ist Genio®, ein batterieloses hypoglossales Neuromodulationsgerät, das durch einen einzigen Schnitt unter dem Kinn eigesetzt und durch ein externes Wearable aktiviert wird. Unser Ziel ist Innovationen voranzutreiben, und so haben wir bereits erstklassige Ergebnisse hinsichtlich der Entlastung von OSA-Patienten erzielen können.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der BLAST OSA-Studie erhielt das Genio®-System 2019 die europäische CE-Kennzeichnung. Nyxoah führte zwei erfolgreiche Börsengänge durch: an der Euronext Brüssel im September 2020 und an der NASDAQ im Juli 2021. Im Anschluss an die positiven Ergebnisse der BETTER SLEEP-Studie erhielt Nyxoah die CE-Zulassung für die Erweiterung seiner therapeutischen Indikationen auf Patienten mit vollständigem konzentrischem Kollaps (CCC), der derzeit in der Therapie der Wettbewerber kontraindiziert ist. Darüber hinaus gab das Unternehmen positive Ergebnisse der DIE Zulassungsstudie DREAM für die Zulassung durch die FDA und die Vermarktung in den USA bekannt.

Achtung - CE-Kennzeichnung seit 2019. Prüfpräparat in den Vereinigten Staaten. Durch US-Bundesgesetz auf die Verwendung im Rahmen von klinischen Studien in den USA beschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens bzw. der Direktoren oder der Geschäftsleitung des Unternehmens hinsichtlich des Genio®-Systems; geplanter oder laufender klinischer Studien mit dem Genio-System; der potenziellen Vorteile des Genio®-Systems; die Ziele von Nyxoah in Bezug auf die Entwicklung, den regulatorischen Weg und die potenzielle Verwendung des Genio®-Systems; den Nutzen der klinischen Daten für die potenzielle FDA-Zulassung des Genio®-Systems und die Berichtsdaten aus Nyxoahs US-Zulassungsstudie DREAM; den Erhalt der FDA-Zulassung; den Eintritt in den US-Markt; und den erwarteten Abschluss und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Faktoren könnten sich negativ auf das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr aufgeführt sind, der am 20. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie die nachfolgenden Berichte, die das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als Zusicherung verstanden werden, dass solche Trends oder Aktivitäten in der Zukunft anhalten werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen. Es werden keine Zusicherungen und Garantien in Bezug auf die Richtigkeit oder Angemessenheit solch zukunftsgerichteter Aussagen gegeben. Infolgedessen lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu veröffentlichen, die sich aus veränderten Erwartungen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen, Annahmen oder Umständen ergeben, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Angestellten dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere des Angebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

