EQS-News: Performance One AG: Aktionäre unterstützen Neuaufstellung mit einer schlanken Holdingstruktur – Digital-Health und KI-Anwendungen stehen im Mittelpunkt

Performance One AG: Aktionäre unterstützen Neuaufstellung mit einer schlanken Holdingstruktur – Digital-Health und KI-Anwendungen stehen im Mittelpunkt



27.08.2025 / 12:30 CET/CEST

Hauptversammlung stimmt allen zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Matthias Teig wird neues Mitglied im Aufsichtsrat und Björn Ehring wurde erfolgreich zum Ersatzaufsichtsratsmitglied gewählt

Neue Strategie fand reges Interesse und Zustimmung unter den Aktionären

Mannheim, 27. August 2025 – Die Performance One AG, Spezialist für datengetriebene digitale Services, E-Mental-Health-Produkte und KI-Anwendungen, führte erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 durch. Auch dieses Jahr konnten die Aktionäre persönlich in den Geschäftsräumen in Mannheim zur Hauptversammlung begrüßt werden.

Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden von der Mehrheit der Aktionäre auf der Hauptversammlung angenommen. So wurde Matthias Teig, Gründungspartner der Rothorn Partners, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Zugleich wurde Björn Ehring, Investment Banker und Corporate Finance Advisor, als Ersatzaufsichtsratsmitglied für alle Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat bestellt.

Besonderes Interesse und durchweg Zustimmung wurden in den Gesprächen zwischen Aktionären und Management für die neue strategische Ausrichtung gezeigt. Die Aktionäre befürworten die Umwandlung zur schlanken Holdingstruktur mit Fokus auf Digital Health und KI-Anwendungen, mittels welcher einerseits die Werthaltigkeit und -entwicklung der jeweiligen Tochtergesellschaften sichtbarer werden und andererseits die Beteiligungen und Assets aktiver gemanagt werden können. Hierbei sind auch Exits explizit nicht ausgeschlossen. Teil der neuen Strategie ist es zudem, im Falle kurz- oder mittelfristig vollzogener Exits die Aktionäre über Sonderausschüttungen teilhaben zu lassen.

Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG, kommentiert: „Es freut mich sehr und stimmt mich zuversichtlich, dass unsere Aktionäre in den Gesprächen durchweg Zustimmung für unsere neue Strategie zum Ausdruck gebracht haben. Mit dem bereits angestoßenen Wandel hin zu einer schlanken Unternehmensstruktur mit klar fokussierten Tochtergesellschaften in den Bereichen Digital Services, Digital Health und Künstliche Intelligenz bereiten wir uns konsequent auf das vor, was kommen soll: eine neue Wachstumsphase mit höherer Transparenz, strategischer Steuerbarkeit und nachhaltiger Wertentwicklung.“

Tobias Reinhardt, Vorstand der Performance One AG: „Die Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt unseren Kurs und liegt im Rahmen unserer Jahresplanung. Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 liegt bei einem Konzernumsatz von 9,0 bis 9,5 Millionen Euro sowie einem EBITDA zwischen 0,4 und 0,7 Millionen Euro. Diese Zielsetzung ist ambitioniert – aber sie ist erreichbar. Denn wir haben die Weichen gestellt, um nicht nur strukturell effizienter, sondern auch strategisch fokussierter zu arbeiten.“

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2025 werden auf der Homepage des Unternehmens unter https://performance.one/hv2025/veröffentlicht.

