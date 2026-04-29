EQS-News: PLANOPTIK AG: Geschäftsbericht 2025

EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

PLANOPTIK AG: Geschäftsbericht 2025



29.04.2026 / 10:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geschäftsbericht 2025



Der Geschäftsbericht 2025 steht unter planoptik.com als Download bereit. Mit einer ganzen Reihe von Initiativen haben wir die PLANOPTIK AG im vergangenen Geschäftsjahr neu aufgestellt.



Wir haben unsere wesentlichen operativen Tätigkeiten in einer Gesellschaft gebündelt und bedienen jetzt alle Geschäftsfelder über die PLANOPTIK AG. Von Wafern und Komponenten für Mikrofluidik und Health Care bis hin zu Wafern für die Halbleitertechnologie oder die Mikrosystemtechnik für die Sensorik. So bieten wir jetzt alle unsere Produkte unter einer gemeinsamen Marke an: PLANOPTIK.



Wir haben uns von Randaktivitäten getrennt und mit den frei gewordenen Ressourcen unseren Vertrieb gestärkt. Mit neuen Vertriebsinitiativen und zusätzlichen Messeauftritten sind wir präsenter in unseren Zielmärkten.



Nicht zuletzt haben wir unsere Börsennotierung neu aufgestellt und unsere Aktien notieren jetzt im General Standard des Regulierten Marktes. So schaffen wir mehr Transparenz und Sicherheit für unsere Aktionäre und für PLANOPTIK selbst. Für einen besseren Zugang zu neuen Aktionärsgruppen.



Auch wenn die geopolitischen Risiken für die Weltwirtschaft zuletzt zugenommen haben, gehen wir weiter davon aus, unsere Konzernumsätze im Geschäftsjahr 2026 um mehr als 1 Mio. Euro zu steigern. Denn wichtige unserer Kunden haben ihren Lagerabbau beendet und haben angekündigt, ihre Abrufe zu steigern.



Die Aufwendungen für unsere Vertriebsinitiativen, Produktionserweiterungen und die allgemeinen Kostensteigerungen bei inflationären Risiken werden auch im laufenden Geschäftsjahr noch Einfluss auf unser Ergebnis haben. Trotzdem erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr wieder eine deutliche Ergebnisverbesserung im Konzern.



Mit mehreren neuen Kunden bereiten wir derzeit die Wafer-basierte Serienproduktion von Komponenten vor. Bei erfolgreichem Serienhochlauf erwarten wir aus diesen neuen Kundenbeziehungen für die kommenden Jahre einen maßgeblichen Einfluss auf den Konzernumsatz. Während diese neuen Kunden im laufenden Geschäftsjahr aller Voraussicht nach noch einen geringen Einfluss auf das Wachstum haben werden, wird aus den erwarteten Serienhochläufen ab dem Jahr 2027 eine weitere deutliche Zunahme der Konzernumsätze erwartet.

Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK



Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden Wafer und mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.



Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.





29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News