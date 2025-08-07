Aktie

WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5

07.08.2025 09:00:04

EQS-News: Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2025 A.S. Création Tapeten AG

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Zwischenbericht
Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2025 A.S. Création Tapeten AG

07.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 Pressemitteilung

 

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

 

Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025 trotz sinkendem Umsatz 

Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2025.

 
Umsatzrückgang folgt dem Markttrend

Vor dem Hintergrund einer weiterhin angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage, geprägt von hoher geopolitischer Unsicherheit, einer schwachen Baukonjunktur sowie verhaltener Konsumstimmung in wesentlichen Absatzmärkten, erzielte A.S. Création im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 56,1 Mio. € (Vorjahr: 60,6 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang von 4,5 Mio. € bzw. 7,4 %.

Ertragslage im ersten Halbjahr deutlich verbessert 
Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine Ertragskraft im Berichtszeitraum spürbar steigern:

  • Operatives Ergebnis (EBIT): +1,2 Mio. € (Vorjahr: -0,5 Mio. €)
  • Ergebnis nach Steuern: +0,6 Mio. € (Vorjahr: -0,5 Mio. €)

Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren eine verbesserte Rohertragsmarge von 53,7 % (+3,5 Prozentpunkte), ein reduzierter Personalaufwand, Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie ein konsequentes Kostenmanagement.

Prognose nach aktuellem Stand realisierbar  
Der Vorstand bestätigt die im März 2025 veröffentlichte Prognose und erwartet für das Gesamtjahr Umsätze zwischen 100 und 120 Mio. €, ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von -2,0 Mio. € bis +2,5 Mio. € sowie ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern zwischen -2,0 Mio. € bis +1,5 Mio. €. Ziel ist es, das Geschäftsjahr mit einem positiven bereinigten Ergebnis nach Steuern abzuschließen.

Nach aktueller Einschätzung des Vorstands sind auch im zweiten Halbjahr 2025 keine wesentlichen Marktimpulse zu erwarten. Daher richtet sich der Fokus auf die gezielte Stärkung der Marktposition in ausgewählten Vertriebssegmenten, der konsequenten Effizienzsteigerung und der daraus resultierenden Stabilisierung der Ertragskraft.

 

Gummersbach, 07. August 2025

 

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

 

 

Für Rückfragen:

Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

 

Der vollständige Zwischenbericht liegt für Sie bereit:
https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte

 

 

 


07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Telefon: +49 22 61 54 2-0
Fax: +49 22 61 54 2-3 04
E-Mail: investor@as-creation.de
Internet: http://www.as-creation.de
ISIN: DE000A1TNNN5
WKN: A1TNNN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2179662

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2179662  07.08.2025 CET/CEST

