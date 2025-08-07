Aktie
WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5
|
07.08.2025 09:00:04
EQS-News: Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2025 A.S. Création Tapeten AG
|
EQS-News: A.S. Création Tapeten AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Zwischenbericht
Pressemitteilung
A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach
(ISIN DE000A1TNNN5)
Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025 trotz sinkendem Umsatz
Vor dem Hintergrund einer weiterhin angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage, geprägt von hoher geopolitischer Unsicherheit, einer schwachen Baukonjunktur sowie verhaltener Konsumstimmung in wesentlichen Absatzmärkten, erzielte A.S. Création im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 56,1 Mio. € (Vorjahr: 60,6 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang von 4,5 Mio. € bzw. 7,4 %.
Ertragslage im ersten Halbjahr deutlich verbessert
Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren eine verbesserte Rohertragsmarge von 53,7 % (+3,5 Prozentpunkte), ein reduzierter Personalaufwand, Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie ein konsequentes Kostenmanagement.
Prognose nach aktuellem Stand realisierbar
Nach aktueller Einschätzung des Vorstands sind auch im zweiten Halbjahr 2025 keine wesentlichen Marktimpulse zu erwarten. Daher richtet sich der Fokus auf die gezielte Stärkung der Marktposition in ausgewählten Vertriebssegmenten, der konsequenten Effizienzsteigerung und der daraus resultierenden Stabilisierung der Ertragskraft.
Gummersbach, 07. August 2025
A.S. Création Tapeten AG
Der Vorstand
Für Rückfragen:
Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,
Der vollständige Zwischenbericht liegt für Sie bereit:
07.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.S. Création Tapeten AG
|Südstraße 47
|51645 Gummersbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 22 61 54 2-0
|Fax:
|+49 22 61 54 2-3 04
|E-Mail:
|investor@as-creation.de
|Internet:
|http://www.as-creation.de
|ISIN:
|DE000A1TNNN5
|WKN:
|A1TNNN
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2179662
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2179662 07.08.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A.S. Création Tapeten AGmehr Nachrichten
Analysen zu A.S. Création Tapeten AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|A.S. Création Tapeten AG
|7,60
|2,70%