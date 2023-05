EQS-News: q.beyond steigert Umsatz im ersten Quartal 2023 um 13 %

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

q.beyond steigert Umsatz im ersten Quartal 2023 um 13 %



08.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



q.beyond steigert Umsatz im ersten Quartal 2023 um 13 % Wachstum in beiden Segmenten: Cloud (+15 %) und SAP (+4 %)

Umsetzung der Strategie 2025 beeinflusst EBITDA (Q1 2023: -1,3 Mio. ) und Free Cashflow (Q1 2023: 1,1 Mio. )

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2023 Köln, 8. Mai 2023 Die begonnene Umsetzung der Strategie 2025 prägt den Quartalsabschluss von q.beyond. Der IT-Dienstleister will insbesondere mit einem fokussierten Geschäftsmodell, einer höheren Schlagkraft im Vertrieb sowie der Vereinheitlichung von Prozessen und Strukturen im Rahmen des Projekts One q.beyond seine Ertrags- und Finanzkraft bei anhaltendem Wachstum bis 2025 deutlich steigern. SAP-Geschäft zurück auf Wachstumskurs Im ersten Quartal 2023 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 % auf 46,6 Mio. . Das hohe Wachstum resultierte auch aus der Konsolidierung des im vierten Quartal 2022 mehrheitlich übernommenen Data-Analytics-Spezialisten productive-data. Der Umsatz im Segment Cloud stieg vor diesem Hintergrund um 15 % auf 36,9 Mio. . Das zweite Segment SAP kehrte im abgelaufenen Quartal auf Wachstumskurs zurück: Der Umsatz stieg um 4 % auf 9,7 Mio. . Unsere SAP-Vertriebsoffensive beginnt sich wie erwartet auszuzahlen, sagt CEO Thies Rixen. Frühzeitig hatte q.beyond darauf hingewiesen, dass es im laufenden Jahr höhere Strom-, Lizenz- und Personalkosten verkraften müsse. Darüber hinaus wurden im abgelaufenen Quartal Rückstellungen in Höhe von 1,3 Mio. für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umbau der Personalstruktur gebildet. Im Rahmen der Strategie 2025 strafft das Unternehmen seine Organisation und senkt die Personalkosten unter anderem durch den Abbau von Doppelfunktionen und die Trennung von Geschäftsbereichen, die außerhalb des fokussierten Geschäftsmodells liegen. Vor diesem Hintergrund summierte sich das EBITDA im abgelaufenen Quartal auf -1,3 Mio. gegenüber 0,8 Mio. im Vorjahr. Der Umbau der Personalstruktur wird sich bereits im laufenden Geschäftsjahr positiv auf das Ergebnis auswirken. Free Cashflow verbessert sich um 2,7 Mio. Bereits im abgelaufenen Quartal beeinflusste die Umsetzung der Strategie 2025 den Free Cashflow positiv. Er stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. auf 1,1 Mio. . Dieser Anstieg ist auch ein Ergebnis des im Rahmen von One q.beyond durchgeführten Projekts Order-to-Cash zur effizienten Steuerung von Forderungen und Zahlungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt q.beyond die Prognose für das Gesamtjahr: Das Unternehmen plant weiterhin mit einem Umsatzwachstum auf 185 bis 191 Mio. (2022: 173,0 Mio. ), einem EBITDA von 5 bis 7 Mio. (2022: 5,4 Mio. ) und einem Free Cashflow von bis zu -8 Mio. (2022: -9,7 Mio. ). Rückläufige Personalkosten im weiteren Jahresverlauf sowie Effizienzgewinne aus der Straffung von Prozessen und Strukturen im Rahmen von One q.beyond werden vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu einem steigenden EBITDA-Ergebnis führen. Wegen noch ausstehender Investitionen sowie Ausgaben für die Umsetzung der Strategie 2025 wird der Free Cashflow dagegen in den kommenden Quartalen niedriger ausfallen als im abgelaufenen Quartal. Bis 2025 Anstieg der EBITDA-Marge auf 7 bis 8 % geplant CEO Thies Rixen bestätigt seine Ziele für die kommenden Jahre: Mit der Strategie 2025 werden wir ab 2024 einen nachhaltig positiven Free Cashflow erwirtschaften und ein Jahr später auch wieder einen Konzerngewinn erzielen. Bis 2025 wird sich zudem die EBITDA-Marge gegenüber dem Jahr 2022 auf 7 bis 8 % mehr als verdoppeln. Das sind anspruchsvolle, aber realisierbare Ziele. Und der Geschäftsverlauf der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick In Mio. Q1 2023 Q1 2022 Umsatz 46,6 41,2 - Cloud 36,9 32,0 - SAP 9,7 9,3 EBITDA -1,3 0,8 EBIT -4,6 -3,3 Konzernergebnis -5,0 -3,5 Free Cashflow 1,1 -1,6 Eigenkapitalquote zum 31.03. 74 % 75 % Beschäftigte zum 31.03. 1.090 1.126

Erläuterungen:

Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte forward-looking statements). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung . Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

08.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com