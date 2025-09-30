REPLOID Group Aktie
WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5
|
30.09.2025 22:30:23
EQS-News: REPLOID Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025
|
EQS-News: REPLOID Group AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung
Wels, 30. September 2025
Die REPLOID Group AG (ISIN AT0000A3HRX5) hat heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr Umsatzerlöse von EUR 10,3 Millionen und erzielte ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 4,4 Millionen.
Die Eigenkapitalquote zum Halbjahresstichtag erhöhte sich aufgrund der erfolgreichen Wandlung von Wandeldarlehen auf 57%.
Die Umsatzprognose für 2025 von EUR 40,7 Millionen Euro sowie das EBIT-Ziel von 8,7 Millionen Euro werden bekräftigt, da sich zahlreiche vielversprechende ReFarmUnit-Projekte bereits in der finalen Verhandlungsphase befinden und im vierten Quartal abgeschlossen werden sollen. Darüber hinaus eröffnet die zunehmende Nachfrage aus der Industrie weiteres Umsatzpotenzial. Eine Beschleunigung des Wachstums soll durch strategische Partnerschaften, die industrielle Skalierung der ReFarmUnits und die fortschreitende Internationalisierung erreicht werden.
Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der REPLOID Group AG unter https://reploid.eu/investor/ zur Verfügung.
Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.
30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2205346
|IPO geplant, IPO planned;
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2205346 30.09.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!