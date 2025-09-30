REPLOID Group Aktie

REPLOID Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 22:30:23

EQS-News: REPLOID Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

EQS-News: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung
REPLOID Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

30.09.2025 / 22:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wels, 30. September 2025
Die REPLOID Group AG (ISIN AT0000A3HRX5) hat heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr Umsatzerlöse von EUR 10,3 Millionen und erzielte ein Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 4,4 Millionen.

Die Eigenkapitalquote zum Halbjahresstichtag erhöhte sich aufgrund der erfolgreichen Wandlung von Wandeldarlehen auf 57%.

Die Umsatzprognose für 2025 von EUR 40,7 Millionen Euro sowie das EBIT-Ziel von 8,7 Millionen Euro werden bekräftigt, da sich zahlreiche vielversprechende ReFarmUnit-Projekte bereits in der finalen Verhandlungsphase befinden und im vierten Quartal abgeschlossen werden sollen. Darüber hinaus eröffnet die zunehmende Nachfrage aus der Industrie weiteres Umsatzpotenzial. Eine Beschleunigung des Wachstums soll durch strategische Partnerschaften, die industrielle Skalierung der ReFarmUnits und die fortschreitende Internationalisierung erreicht werden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der REPLOID Group AG unter https://reploid.eu/investor/ zur Verfügung.

Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.
 
Aussender: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53/2 OG
4600 Wels
Österreich
Ansprechpartner: Philip Pauer
CEO REPLOID Group AG
Tel.: +43 660 4755556
E-Mail: investors@reploid.eu
Internet: https://reploid.eu/
ISIN(s): AT0000A3HRX5 (Aktie)
Börse(n) Wiener Börse (Direct Market Plus)


 

30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2205346

IPO geplant, IPO planned;
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205346  30.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu REPLOID Group AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten