EQS-News: Rubean AG startet erfolgreich ins neue Jahr 2024

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Auftragseingänge

Rubean AG startet erfolgreich ins neue Jahr 2024



05.02.2024 / 11:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rubean AG startet erfolgreich ins neue Jahr 2024 Nach erreichtem Umsatz von über 1 Million Euro im vergangenen Jahr bereits mehr als ein Drittel des Vorjahresumsatzes im Januar 2024 realisiert. München, den 5. Februar 2024. Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) hat das Jahr 2024 äußerst erfolgreich begonnen und konnte bereits im Januar 2024 Umsätze von über 340.000 Euro realisieren. Damit wurde nicht nur der bisher höchste Monatsumsatz des Unternehmens erzielt sondern bereits ein Drittel des Jahresumsatzes des letzten Jahres, in dem eine Mio. Euro erwirtschaftet wurde. Das Wachstum resultiert aus stark zunehmenden Nutzerzahlen sowie einmaligen Auftragsarbeiten, die die Fähigkeiten der Rubean Payment Plattform weiter ausbauen. „Wir erwarten auch für die kommenden Monate im Vergleich zum Vorjahr signifikant steigende Umsätze“, sagt Rubean-CEO Dr. Hermann Geupel. Die Rubean-App PhonePOS ist eine rein softwarebasierte und zertifizierte Kartenakzeptanzlösung für Mobilgeräte und hat eine führende Position im schnell wachsenden softPOS-Markt. Die Zahlungsakzeptanzlösung von Rubean, wird neben Spanien und Deutschland in vielen weiteren Teilen Europas sowie in Großbritannien mit stark wachsenden User-Zahlen eingesetzt. Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel Rubean AG Kistlerhofstr. 168, D-81379 München +49 89 357560 bernd.krohn@rubean.com

05.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com