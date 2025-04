EQS-News: Steyr Motors AG untermauert mit Auftrag aus Indien die Internationalisierungsstrategie

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Expansion

Steyr Motors AG untermauert mit Auftrag aus Indien die Internationalisierungsstrategie



02.04.2025 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Steyr Motors AG untermauert mit Auftrag aus Indien die Internationalisierungsstrategie Vertrag mit Ghatge Patil Industries (GPI) über 450 Motoren und Ersatzteile geschlossen

Lieferung über drei Jahre von 2025 bis 2027 mit kontinuierlich steigenden Stückzahlen

Stärkung der Marktposition in Südostasien und Ausbau der Partnerschaft mit renommierten Industriepartnern in Indien Steyr, Österreich, 2. April 2025 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat einen Vertrag mit dem indischen Industrieunternehmen Ghatge Patil Industries (GPI) geschlossen. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von insgesamt 450 Hochleistungs-Dieselmotoren sowie Ersatzteilen im Gesamtwert von insgesamt mehr als EUR 10 Mio. über einen Zeitraum von drei Jahren. Der Vertrag mit GPI – einem renommierten Hersteller präzisionsgefertigter Komponenten für die Offshore-, Marine- und Energieindustrie – unterstreicht die wachsende Bedeutung Indiens im internationalen Geschäft von Steyr Motors. Indien zählt für Steyr Motors zu den strategisch wichtigsten Wachstumsmärkten weltweit. Das dynamisch wachsende Land bietet enormes Potenzial im industriellen und militärischen Bereich. „Indien ist nach China sowie angrenzenden Ländern und Südamerika eine der größten Wachstumsregionen für die kommenden Jahre und für Steyr Motors ein wichtiger Markt, um die internationale Präsenz auszubauen. Unsere Aktivitäten in Indien werden sich nach unserer Einschätzung insbesondere ab 2027 spürbar im Zahlenwerk bemerkbar machen“, so Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG. Indien hat für das Haushaltsjahr 2025/2026 einen Verteidigungsetat von umgerechnet knapp USD 79 Mrd. vorgeschlagen. Dieser Betrag entspricht etwa 1,9 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und dient als Indikator für das hohe Investitionsvolumen in sicherheitsrelevante Technologien. Das High-Performance-Produktportfolio von Steyr Motors passt optimal zu diesen Anforderungen und wird speziell auf lokale indische Kunden zugeschnitten. Steyr Motors forciert den Markteintritt in Indien durch mögliche zukünftige Joint Ventures und lokale Partnerschaften, um gezielt auf Kundenbedürfnisse vor Ort einzugehen. „Während wir in Indien großartige Expansionschancen für die Zukunft sehen, stimmt mich das erste Quartal 2025 sehr zuversichtlich, dass wir im angestammten europäischen Markt unsere Planungen erfüllen“, ergänzt Julian Cassutti.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von deutlich über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

02.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com