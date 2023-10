EQS-News: technotrans SE: Bestellung von Herrn Florian Herger als Mitglied des Aufsichtsrats

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Personalie

technotrans SE: Bestellung von Herrn Florian Herger als Mitglied des Aufsichtsrats



11.10.2023 / 10:29 CET/CEST

technotrans SE: Bestellung von Herrn Florian Herger als Mitglied des Aufsichtsrats Sassenberg, 11. Oktober 2023 Das Amtsgericht Münster hat mit Beschluss vom 29. September 2023 Herrn Florian Herger vorübergehend bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats der technotrans SE bestellt. Die gerichtliche Bestellung erfolgte auf Antrag des Vorstands und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, nachdem das Aufsichtsratsmitglied Herr Sebastian Reppegather mit Wirkung vom 31. August 2023 sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Mit der Bestellung von Herrn Herger besteht der Aufsichtsrat wieder aus sechs Mitgliedern. Herr Herger ist ausgewiesener Finanzexperte im Hinblick auf seine Abschlüsse als Diplom-Kaufmann, MBA und CFA sowie seine langjährige Berufserfahrung auf Unternehmens-, Beratungs- und Investorenseite. Aktuell ist Herr Herger bei der Luxempart S.A. für börsennotierte Investments verantwortlich. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die vier Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, und Print definiert. Zusätzlich entwickelt das Technologieunternehmen hochspezifische Kühl- und Filtrierlösungen für den Bereich Laser & Machine Tools. Darüber hinaus bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 5 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,2 Mio. . Kontakt für Journalisten: Kontakt für Verlagsvertreter:

