EQS-News: The Platform Group AG baut Mehrheitsbeteiligung an ApoNow weiter aus

The Platform Group AG baut Mehrheitsbeteiligung an ApoNow weiter aus



07.03.2024 / 16:30 CET/CEST

Düsseldorf, 07. März 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat ihre Mehrheitsbeteiligung an der ApoNow GmbH („ApoNow“) von 50,1 % auf 80,0 % weiter ausgebaut.

ApoNow mit Sitz in Wetter (Ruhr) ist eine Plattform für Pharmahersteller und Apotheken in Deutschland, Österreich sowie Italien. Derzeit sind über 300 Pharmahersteller mit der Plattform verbunden, über die 41.500 Apotheken Bestellungen aufgeben und diese täglich an die Kunden ausliefern. Endkunden können Arzneimittel und medizinische Produkte über Doc.Green beziehen.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „ApoNow hat sich seit unserem Einstieg 2021 positiv entwickelt und ist die einzige Plattform- und Softwarelösung, bei der Pharmahersteller direkt mit den lokalen Apotheken verbunden sind. Wir freuen uns, hier die Anteile nach zwei Jahren zu erhöhen und auch das künftige Wachstum weiter zu begleiten.“



Die Transaktion wird aus Eigenmitteln der TPG finanziert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist für April 2024 vorgesehen. Im laufenden Jahr plant The Platform Group AG die Akquisition von 3-8 Unternehmen, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 19 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 840 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet.



