EQS-News: The Platform Group AG: H1-Zahlen mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und Gewinn

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

The Platform Group AG: H1-Zahlen mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und Gewinn



22.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG: H1-Zahlen mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und Gewinn



GMV-Wachstum um 47,4 % auf EUR 652,1 Mio. (H1 2024: EUR 442,5 Mio.)

Umsatzwachstum um 48,2 % auf EUR 343,0 Mio. (H1 2024: EUR 231,5 Mio.)

EBITDA (bereinigt) mit Zunahme von 89,6 % auf EUR 33,3 Mio. (H1 2024: EUR 17,6 Mio.)

EBITDA (berichtet) wächst um 45,4 % auf EUR 43,7 Mio. (H1 2024: EUR 30,0 Mio.)

Konzernergebnis deutlich um 77,2 % auf EUR 33,3 Mio. gesteigert (H1 2024: EUR 18,8 Mio.), Ergebnis je Aktie von EUR 1,55 (H1 2024: EUR 0,90)

Anzahl aktiver Kunden steigt um 29,2 % auf 6,2 Mio. (H1 2024: 4,8 Mio.) – Durchschnittlicher Warenkorb mit Zunahme von 5,1 % auf EUR 124 (H1 2024: EUR 118)

Anzahl der Partner wächst um 25,8 % auf 15.781

Bestätigung der erhöhten Prognose für Geschäftsjahr 2025: GMV EUR 1,3 Mrd., Nettoumsatz EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. und bereinigtes EBITDA EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. sowie Anstieg der Partnerzahl auf über 16.500 und der Produktzahl über 20 %



Düsseldorf, 22. August 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 (H1 2025) verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 652,1 Mio. (H1 2024: EUR 442,5 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 343,0 Mio. (H1 2024: EUR 213,5 Mio.). Grundlage für das Wachstum bildete zum einen das Wachstum der angebundenen Partner auf 15.781, zum anderen der erfolgreiche Ausbau der Plattform- und Softwarelösungen auf 27 Branchen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden sieben Akquisitionen vorgenommen (Lyra Pet, Fintus, Herbertz, JoliCloset, Beste Aussichten, Karrasch & Nolte, Freudenhaus Optik), davon wurden im Berichtszeitraum die Beteiligungen Lyra Pet, Herbertz, Joli Closet sowie Fintus bereits konsolidiert. Analog erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden (LTM) gegenüber dem Vorjahr auf über 6,2 Mio. (H1 2024 LTM: 4,8 Mio.), dies bei einer Bestellzahl von 5,3 Mio. (H1 2024: 3,8 Mio.).

Die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2025 war positiv und über den Erwartungen des Vorstands: Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2025 um 89,6 % auf EUR 33,3 Mio. (H1 2024: EUR 17,6 Mio.). Das berichtete EBITDA erreichte EUR 43,7 Mio. (H1 2024: EUR 30,0 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 33,3 Mio. (H1 2024: EUR 18,8 Mio.), was einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,55 (H1 2024: EUR 1,09 je Aktie) entspricht. Erträge oder Verluste aus nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen gab es im ersten Halbjahr 2025 nicht.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Die Entwicklung im ersten Halbjahr war über unserer internen Erwartung. Die bereits erfolgte Anhebung der Prognose spiegelt unsere positive Entwicklung durch organisches Wachstum wider, der Cashflow steigt weiter an und wir haben unsere Investitionen deutlich erhöht. Die übernommenen Akquisitionen tragen positiv zum Umsatz und Ergebnis der Gruppe bei. Insofern gehen wir von einem starken Gesamtjahr aus und werden weiter sehr aktiv bei Zukäufen sein.“



Finanzielle Kennzahlen

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 652,1 442,5 47,4 % Nettoumsatz 343,0 231,5 48,2 % Sonstige betriebliche Erträge 13,0 16,4 -20,8 % Bruttomarge 34,1 % 28,5 % 19,6 % Marketingkostenquote 6,0 % 6,3 % -4,8 % Vertriebskostenquote 7,8 % 7,7 % 1,3 % Personalkostenquote 4,7 % 5,4 % -12,9 % EBITDA berichtet 43,7 30,0 45,4 % EBITDA bereinigt 33,3 17,6 89,6 % Nettoergebnis, fortgeführte Geschäftsbereiche 33,3 21,7 54,0 % Nettoergebnis, gesamt 33,3 18,8 77,2 % Ergebnis je Aktie (EUR), fortgeführte Geschäftsbereiche 1,55 1,09 42,2 % Ergebnis je Aktie (EUR), gesamt 1,55 0,90 77,2 %



Nicht-finanzielle Kennzahlen

H1 2025 H1 2024 ? Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 5,3 3,8 39,5 % Durchschnittlicher Bestellwert (in EUR) 124 118 5,1 % Aktive Kunden (LTM, in Mio.) 6,2 4,8 29,2 % Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 1.287 794 62,1 % Anzahl der Partner (Stichtag) 15.781 12.547 25,8 %



Konzern-Segmentberichterstattung

Segment Consumer Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 456,0 268,0 70,1 % Nettoumsatz 217,2 126,1 72,3 % EBITDA berichtet 30,2 18,0 67,5 % EBITDA bereinigt 23,4 9,8 138,0 % Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 804 369 117,9 %



Segment Freight Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 75,0 68,1 10,1 % Nettoumsatz 54,3 46,3 17,3 % EBITDA berichtet 4,7 7,5 -37,4 % EBITDA bereinigt 4,9 4,3 15,8 % Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 158 145 9,0 %



Segment Industrial Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 73,2 64,0 14,4 % Nettoumsatz 38,4 32,1 19,9 % EBITDA berichtet 1,7 2,4 -29,2 % EBITDA bereinigt 1,7 1,4 21,5 % Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 179 187 -4,3 %



Segment Service & Retail Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 47,9 42,4 13,0 % Nettoumsatz 33,0 27,0 22,3 % EBITDA berichtet 7,1 2,2 229,1 % EBITDA bereinigt 3,2 2,0 57,6 % Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 146 93 57,0 %



Bestätigung der erhöhten Prognose 2025

Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025, der bisherigen Akquisitionen im Jahr 2025, des starken organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl erhöhte der Vorstand der The Platform Group AG die Prognose in den Bereichen Umsatz, operatives Ergebnis und Partnerzahl am 31. Juli 2025. Der Vorstand bestätigt die im Juli angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll demnach voraussichtlich auf EUR 1,3 Mrd. steigen, der Nettoumsatz soll voraussichtlich auf EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. ansteigen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung, des erfolgreichen Aufbaus des Segments „Optics & Hearing“ sowie der Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. Die Partnerzahl soll auf über 16.500 ansteigen. Der Verschuldungsgrad wird sich in einem Bereich von 1,5-2,3 bewegen.



Mittelfristplanung

Die Mittelfristplanung des Konzerns, welche das Geschäftsjahr 2026 betrifft, wurde vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisbeiträge der bisherigen Akquisitionen sowie des organischen Wachstums der Gruppe am 31. Juli 2025 angepasst. Der Vorstand der The Platform Group AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,6 Mrd., einen Umsatz von mindestens EUR 860 Mio. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7,5 % und 10 % erreichen zu können.



Cashflow und Verschuldung

Ziel der The Platform Group ist es, einen hohen operativen Cashflow zu generieren. Akquirierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Faktor, da die Akquisitionsstrategie der The Platform Group darauf abstellt, dass ertragreiche Unternehmen akquiriert und integriert werden. The Platform Group verfolgt das Ziel einer konservativen Finanzierungsstrategie. Hierzu gehört eine Obergrenze der Verschuldung sowie eine breite Finanzierungsgrundlage aus langfristigen Bankdarlehen, Eigenkapital sowie einer Anleihe.

Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten).



Webcast/Telefonkonferenz

CEO Dr. Dominik Benner und CFO Bjoern Minnier werden heute, 22. August 2025, um 10.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die ungeprüften Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter:

The Platform Group – Earnings Call H1 2025.



Wichtiger Hinweis:

Am gleichen Tag um 11:00 Uhr MESZ veranstaltet das Unternehmen einen zusätzlichen Q&A-Call, um Investoren, Analysten und Medienvertretern die Möglichkeit zu geben, Fragen zum Geschäftsmodell sowie zu aktuellen Entwicklungen zu stellen. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig, um am zusätzlichen Q&A-Call/Webcast teilzunehmen:

The Platform Group – Q&A Call.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com