The Platform Group Aktie

The Platform Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QEFA / ISIN: DE000A2QEFA1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.08.2025 08:00:04

EQS-News: The Platform Group AG: H1-Zahlen mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und Gewinn

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
The Platform Group AG: H1-Zahlen mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und Gewinn

22.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group AG: H1-Zahlen mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und Gewinn
 

  • GMV-Wachstum um 47,4 % auf EUR 652,1 Mio. (H1 2024: EUR 442,5 Mio.)
  • Umsatzwachstum um 48,2 % auf EUR 343,0 Mio. (H1 2024: EUR 231,5 Mio.)
  • EBITDA (bereinigt) mit Zunahme von 89,6 % auf EUR 33,3 Mio. (H1 2024: EUR 17,6 Mio.)
  • EBITDA (berichtet) wächst um 45,4 % auf EUR 43,7 Mio. (H1 2024: EUR 30,0 Mio.)
  • Konzernergebnis deutlich um 77,2 % auf EUR 33,3 Mio. gesteigert (H1 2024: EUR 18,8 Mio.), Ergebnis je Aktie von EUR 1,55 (H1 2024: EUR 0,90)
  • Anzahl aktiver Kunden steigt um 29,2 % auf 6,2 Mio. (H1 2024: 4,8 Mio.) – Durchschnittlicher Warenkorb mit Zunahme von 5,1 % auf EUR 124 (H1 2024: EUR 118)
  • Anzahl der Partner wächst um 25,8 % auf 15.781
  • Bestätigung der erhöhten Prognose für Geschäftsjahr 2025: GMV EUR 1,3 Mrd., Nettoumsatz EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. und bereinigtes EBITDA EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. sowie Anstieg der Partnerzahl auf über 16.500 und der Produktzahl über 20 %


Düsseldorf, 22. August 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 (H1 2025) verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 652,1 Mio. (H1 2024: EUR 442,5 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 343,0 Mio. (H1 2024: EUR 213,5 Mio.). Grundlage für das Wachstum bildete zum einen das Wachstum der angebundenen Partner auf 15.781, zum anderen der erfolgreiche Ausbau der Plattform- und Softwarelösungen auf 27 Branchen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden sieben Akquisitionen vorgenommen (Lyra Pet, Fintus, Herbertz, JoliCloset, Beste Aussichten, Karrasch & Nolte, Freudenhaus Optik), davon wurden im Berichtszeitraum die Beteiligungen Lyra Pet, Herbertz, Joli Closet sowie Fintus bereits konsolidiert. Analog erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden (LTM) gegenüber dem Vorjahr auf über 6,2 Mio. (H1 2024 LTM: 4,8 Mio.), dies bei einer Bestellzahl von 5,3 Mio. (H1 2024: 3,8 Mio.).

Die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2025 war positiv und über den Erwartungen des Vorstands: Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2025 um 89,6 % auf EUR 33,3 Mio. (H1 2024: EUR 17,6 Mio.). Das berichtete EBITDA erreichte EUR 43,7 Mio. (H1 2024: EUR 30,0 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 33,3 Mio. (H1 2024: EUR 18,8 Mio.), was einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,55 (H1 2024: EUR 1,09 je Aktie) entspricht. Erträge oder Verluste aus nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen gab es im ersten Halbjahr 2025 nicht.

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Die Entwicklung im ersten Halbjahr war über unserer internen Erwartung. Die bereits erfolgte Anhebung der Prognose spiegelt unsere positive Entwicklung durch organisches Wachstum wider, der Cashflow steigt weiter an und wir haben unsere Investitionen deutlich erhöht. Die übernommenen Akquisitionen tragen positiv zum Umsatz und Ergebnis der Gruppe bei. Insofern gehen wir von einem starken Gesamtjahr aus und werden weiter sehr aktiv bei Zukäufen sein.“

Finanzielle Kennzahlen

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ?
Bruttowarenvolumen (GMV) 652,1 442,5 47,4 %
Nettoumsatz 343,0 231,5 48,2 %
Sonstige betriebliche Erträge 13,0 16,4 -20,8 %
Bruttomarge 34,1 % 28,5 % 19,6 %
Marketingkostenquote 6,0 % 6,3 % -4,8 %
Vertriebskostenquote 7,8 % 7,7 % 1,3 %
Personalkostenquote 4,7 % 5,4 % -12,9 %
EBITDA berichtet 43,7 30,0 45,4 %
EBITDA bereinigt 33,3 17,6 89,6 %
       
Nettoergebnis, fortgeführte Geschäftsbereiche 33,3 21,7 54,0 %
Nettoergebnis, gesamt 33,3 18,8 77,2 %
       
Ergebnis je Aktie (EUR), fortgeführte Geschäftsbereiche 1,55 1,09 42,2 %
Ergebnis je Aktie (EUR), gesamt 1,55 0,90 77,2 %


Nicht-finanzielle Kennzahlen

  H1 2025 H1 2024 ?
Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 5,3 3,8 39,5 %
Durchschnittlicher Bestellwert (in EUR) 124 118 5,1 %
Aktive Kunden (LTM, in Mio.) 6,2 4,8 29,2 %
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 1.287 794 62,1 %
Anzahl der Partner (Stichtag) 15.781 12.547 25,8 %


Konzern-Segmentberichterstattung

Segment Consumer Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ?
Bruttowarenvolumen (GMV) 456,0 268,0 70,1 %
Nettoumsatz 217,2 126,1 72,3 %
EBITDA berichtet 30,2 18,0 67,5 %
EBITDA bereinigt 23,4 9,8 138,0 %
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 804 369 117,9 %


Segment Freight Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ?
Bruttowarenvolumen (GMV) 75,0 68,1 10,1 %
Nettoumsatz 54,3 46,3 17,3 %
EBITDA berichtet 4,7 7,5 -37,4 %
EBITDA bereinigt 4,9 4,3 15,8 %
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 158 145 9,0 %


Segment Industrial Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ?
Bruttowarenvolumen (GMV) 73,2 64,0 14,4 %
Nettoumsatz 38,4 32,1 19,9 %
EBITDA berichtet 1,7 2,4 -29,2 %
EBITDA bereinigt 1,7 1,4 21,5 %
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 179 187 -4,3 %


Segment Service & Retail Goods

in EUR Mio. H1 2025 H1 2024 ?
Bruttowarenvolumen (GMV) 47,9 42,4 13,0 %
Nettoumsatz 33,0 27,0 22,3 %
EBITDA berichtet 7,1 2,2 229,1 %
EBITDA bereinigt 3,2 2,0 57,6 %
Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 146 93 57,0 %


Bestätigung der erhöhten Prognose 2025

Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025, der bisherigen Akquisitionen im Jahr 2025, des starken organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl erhöhte der Vorstand der The Platform Group AG die Prognose in den Bereichen Umsatz, operatives Ergebnis und Partnerzahl am 31. Juli 2025. Der Vorstand bestätigt die im Juli angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll demnach voraussichtlich auf EUR 1,3 Mrd. steigen, der Nettoumsatz soll voraussichtlich auf EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio. ansteigen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung, des erfolgreichen Aufbaus des Segments „Optics & Hearing“ sowie der Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. Die Partnerzahl soll auf über 16.500 ansteigen. Der Verschuldungsgrad wird sich in einem Bereich von 1,5-2,3 bewegen.

Mittelfristplanung

Die Mittelfristplanung des Konzerns, welche das Geschäftsjahr 2026 betrifft, wurde vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisbeiträge der bisherigen Akquisitionen sowie des organischen Wachstums der Gruppe am 31. Juli 2025 angepasst. Der Vorstand der The Platform Group AG erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,6 Mrd., einen Umsatz von mindestens EUR 860 Mio. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7,5 % und 10 % erreichen zu können.

Cashflow und Verschuldung

Ziel der The Platform Group ist es, einen hohen operativen Cashflow zu generieren. Akquirierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Faktor, da die Akquisitionsstrategie der The Platform Group darauf abstellt, dass ertragreiche Unternehmen akquiriert und integriert werden. The Platform Group verfolgt das Ziel einer konservativen Finanzierungsstrategie. Hierzu gehört eine Obergrenze der Verschuldung sowie eine breite Finanzierungsgrundlage aus langfristigen Bankdarlehen, Eigenkapital sowie einer Anleihe.

Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten).

Webcast/Telefonkonferenz

CEO Dr. Dominik Benner und CFO Bjoern Minnier werden heute, 22. August 2025, um 10.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die ungeprüften Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter:

The Platform Group – Earnings Call H1 2025.

Wichtiger Hinweis:

Am gleichen Tag um 11:00 Uhr MESZ veranstaltet das Unternehmen einen zusätzlichen Q&A-Call, um Investoren, Analysten und Medienvertretern die Möglichkeit zu geben, Fragen zum Geschäftsmodell sowie zu aktuellen Entwicklungen zu stellen. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig, um am zusätzlichen Q&A-Call/Webcast teilzunehmen:

The Platform Group – Q&A Call.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


22.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A2QEFA1
WKN: A2QEFA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
EQS News ID: 2187300

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187300  22.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Platform Group AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu The Platform Group AG Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Platform Group AG Inhaber-Akt 8,52 2,90% The Platform Group AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:04 Das sind die Aktienfavoriten der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025
21.08.25 Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot
20.08.25 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

Zurückhaltung vor Powell-Rede: ATX und DAX mit kleinen Verlusten erwartet -- China-Börsen höher - Nikkei 225 gibt nach
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in den letzten Handelstag der Woche gehen. Die asiatischen Indizes bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen