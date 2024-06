EQS-News: The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio.

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

The Platform Group AG plant Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 25 Mio.



24.06.2024 / 17:45 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.



Zeichnungsvolumen von bis zu EUR 25 Mio. und Laufzeit von 4 Jahren

Zinsspanne: 8 % bis 9 % p. a.

Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse voraussichtlich vom 26. Juni bis 03. Juli 2024

Zufließender Nettoemissionserlös zur Finanzierung des weiteren Wachstums durch Akquisitionen, Rückführung bestehender Verschuldung und Investitionen sowie allgemeine Geschäftszwecke

Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt



Düsseldorf, 24. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, plant eine Unternehmensanleihe. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die zuständige Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.



Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group AG: „Das Jahr 2024 läuft sehr positiv und wir haben die Möglichkeit, im aktuellen Marktumfeld gezielt sehr gute Unternehmen zu erwerben, die profitabel sind und exzellent zur TPG passen. Derzeit haben wir zahlreiche weitere Übernahmeziele in der Prüfung. Den Großteil der Anleihe werden wir entsprechend für die Unternehmenskäufe verwenden, neben Barmitteln der Gesellschaft.“



Zeichnung möglich ab 26. Juni 2024

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt voraussichtlich am 26. Juni 2024 und endet am 03. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums). Die Anleihe hat einen Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR 1.000,00.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter https://corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik „Anleihe“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.



Starkes Wachstum mit Übernahmen und Beteiligungen

Die The Platform Group ist mit Softwarelösungen für den Online-Handel in einer Vielzahl von Branchen aktiv und gehört zu den führenden Plattform-Unternehmen in Europa. Das Unternehmen betreibt 23 Plattformen in 21 unterschiedlichen Branchen. Mit diesen Software-Lösungen können angebundene Partner, in der Regel handelt es sich um Händler und Hersteller, ihre Produkte gleichzeitig auf mehr als 50 Online-Kanälen einstellen. TPG deckt damit sämtliche Leistungen ab: Vom Content über das Pricing bis hin zur Lieferung und Verzollung. Im vergangenen Jahr wurden so über 6 Mio. Bestellungen realisiert.

Das Unternehmen erzielte mit seinen 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen pro-forma Umsatz (fortgeführte Aktivitäten) von EUR 440,8 Mio. (2022: EUR 387,4 Mio.). Das bereinigte EBITDA (pro-forma, fortgeführte Aktivitäten) lag bei EUR 22,6 Mio. (2022: EUR 11,9 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 31. Dezember 2023 bei EUR 81,6 Mio., nach EUR 47,1 Mio. zum Ende des Vergleichszeitraums.

Im traditionell schwächeren ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahr 2024 auf EUR 107,9 Mio. (Q1 2023 pro-forma: EUR 84,2 Mio.). Das EBITDA lag bei EUR 16,7 Mio. (Q1 2023 pro-forma: EUR 13,3 Mio.). Im Gesamtjahr 2024 soll sich der Nettoumsatz auf voraussichtlich EUR 480 Mio. bis EUR 500 Mio. erhöhen. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 mit einer weiteren Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 26 Mio. bis EUR 30 Mio.

Anlässlich des Kapitalmarkttages am 11. Juni 2024 hat das Unternehmen vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung, der Wirksamkeit des Kosten- und Effizienzprogrammes und der vorgenommenen Akquisitionen seit Januar 2024 die Prognose für die mittelfristige Planung erhöht. Demzufolge erwartet der Vorstand der The Platform Group AG für das Geschäftsjahr 2025 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,1 Mrd. (vorherige Prognose: EUR 1,0 Mrd.), einen Umsatz von mind. EUR 550 Mio. (erstmalige Bekanntgabe) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 7 % und 10 % (unverändert zur Prognose) erreichen zu können. Zudem werde mittelfristig ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad ist dabei als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) definiert.



Dr. Dominik Benner weiter: „Bisher konnten Aktionäre schon unmittelbar an unserer Erfolgsgeschichte partizipieren. Mit unserer ersten Unternehmensanleihe sprechen wir nun auch gezielt Fremdkapitalgeber an und bieten ihnen Zugang zu unserem Geschäftsmodell. Mit dem Nordic Bond Format können wir dabei gleichermaßen Investoren in Deutschland, in den skandinavischen Ländern als auch im sonstigen europäischen Ausland ansprechen.“



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (https://corporate.the-platform-group.com/de/) in der Rubrik „Investors“ kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://corporate.the-platform-group.com/de/ abrufbar.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist („Prospektverordnung“), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung („Verordnung“) sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com