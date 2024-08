EQS-News: Thomas Pfaadt als neuer Finanzvorstand der Vita 34 AG bestellt

EQS-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Personalie

Thomas Pfaadt als neuer Finanzvorstand der Vita 34 AG bestellt



01.08.2024 / 12:39 CET/CEST

Übernahme der Position zum 1. August 2024

Vorstand nach einigen Monaten der Vakanz der Position nun wieder vollständig besetzt

Leipzig, 1. August 2024 – Der Aufsichtsrat der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die führende Zellbank Europas und drittgrößte der Welt, hat Herrn Thomas Pfaadt (51) mit Wirkung zum heutigen Tag zum neuen Finanzvorstand bestellt.

Thomas Pfaadt verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen des Finanzwesens. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt am Main war er in verantwortlichen Positionen in den Bereichen M&A und Corporate Finance bei PricewaterhouseCoopers und der DZ Bank tätig. Anschließend übernahm er leitende Funktionen in diesen Bereichen bei zwei führenden deutschen Unternehmen der Gesundheitsbranche, bevor er 2018 die Position des CFO und Geschäftsführers bei der C-Lecta GmbH übernahm, einem weltweit agierenden Biotechnologieunternehmen für Enzymprodukte.

„Wir freuen uns, mit Thomas Pfaadt einen vielseitig erfahrenen Finanzvorstand für unser Unternehmen gewonnen zu haben“, sagt Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. „Mit seiner Berufung ist der Vorstand - nach einigen Monaten der Vakanz der Position - mit drei Mitgliedern nun wieder komplett.“

Thomas Pfaadt wird als Vorstands der Vita 34 AG vor allem für die Bereiche Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Beschaffung und Verwaltung zuständig sein. Seine Ernennung erfolgt zunächst für die Dauer von drei Jahren.

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Aufgrund der Erweiterung seines Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM plant das Unternehmen, in Zell- und Gentherapien und CDMO zu investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt.