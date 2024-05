EQS-News: tonies erzielt im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 78,3 Millionen Euro

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Quartalsmitteilung Q1 2024 tonies erzielt im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 78,3 Millionen Euro Der Konzernumsatz stieg um 20,3% auf EUR 78,3 Mio. (Q1 2023: EUR 65,1 Mio.), angetrieben durch internationale Expansion

Umsatzwachstum in Nordamerika um 46,9% auf EUR 27,9 Mio. (Q1 2023: EUR 19,0 Mio.) dank erfolgreicher Expansion im Großhandel und einem starken Direct-to-Consumer-Geschäft LUXEMBURG, 15. Mai 2024 // tonies SE ("tonies"), die international führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2024, das am 31. März 2024 endete, veröffentlicht. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "2023 haben wir wichtige Meilensteine erreicht. Es war ein Rekordjahr für unser Unternehmen mit exponentiellem Wachstum und Profitabilität auf EBITDA-Basis. Wie erwartet starteten wir im ersten Quartal 2024 mit einem Umsatzplus von rund 20% im Vergleich zum Vorjahr und einem Wachstum in allen Produktkategorien und Regionen. Unser Ostergeschäft verlief stark, obwohl wir mit Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert waren, die im ersten Quartal dazu führten, dass bestimmte Produkte nur eingeschränkt verfügbar waren. Wir erwarten eine deutliche Beschleunigung unseres Wachstums in der zweiten Jahreshälfte, in der wir den Großteil unseres Umsatzes erzielen. Die strategischen Initiativen, die wir im ersten Quartal umgesetzt haben, werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, unser Ziel einer Wachstumsrate von mehr als 33% im Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Eine dieser Initiativen ist die Einführung von Clever Tonies, einer neuen Produktkategorie, die sich mit informativen Inhalten vor allem an ältere Kinder richtet.“ Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2024 erwartungsgemäß um 20,3% auf EUR 78,3 Mio. (Q1 2023: EUR 65,1 Mio.). Während das Ostergeschäft in den verschiedenen Regionen stark ausfiel, wurde das Umsatzwachstum im ersten Quartal durch einen starken Basiseffekt (Q1 2023: 42% YoY) beeinflusst sowie durch teilweise ausverkaufte Produkte aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette, insbesondere durch den Suezkanal. Alle Regionen verzeichneten im ersten Quartal 2024 ein positives Wachstum. Nordamerika erzielte im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 46,9% auf EUR 27,9 Mio. und ist auf dem besten Wege, die prognostizierte Wachstumsrate von über 42% für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Das Direct-to-Consumer-Geschäft und der Großhandel verzeichneten ein ähnlich starkes Umsatzwachstum. Die sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Walmart seit dem Start im Herbst 2023 wird im Jahr 2024 weiter ausgebaut und tonies dann in mehr als 350 zusätzlichen Walmart-Märkten vertreten sein. Die Gesamtzahl der Walmart-Märkte mit tonies-Produkten steigt in der Folge auf 1.950. In der DACH-Region stieg der Umsatz um 2,4% auf EUR 40,2 Mio., wobei das stärkste Wachstum mit wichtigen Großhandelspartnern und dem eigenen Webshop erzielt wurde. Die "Clever Tonies" wurden erfolgreich im DACH-Markt eingeführt. Um die Bekanntheit des neuen Formats zu steigern und zusätzliche Regalfläche zu schaffen, wurden den Großhandelspartnern mehr als 1.300 "Clever Tonies"-Displays zur Verfügung gestellt. Im Rest der Welt stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 48,8% auf EUR 10,3 Mio. Der Umsatzanstieg war getrieben durch Großbritannien und ein besonders starkes Wachstum in Frankreich. tonies sieht sich in beiden Ländern auf einem guten Weg. In Großbritannien wird die Zahl der Verkaufsstellen von 1.550 Ende 2023 auf rund 2.200 Ende 2024 steigen. Nachdem sich der Absatz in Frankreich im Jahr 2023 mehr als verdreifacht hat, setzte sich die starke Dynamik im ersten Quartal 2024 fort. Mit mehr als 100.000 Tonieboxen und mehr als 1.000.000 verkauften Tonies seit der Markteinführung hat Frankreich zwei wichtige Meilensteine erreicht. Im ersten Quartal 2024 konnte tonies seine internationale Reichweite erfolgreich ausbauen: Der regionale Umsatzanteil außerhalb der DACH-Region stieg deutlich von 40% im ersten Quartal 2023 auf 49% in Q1 2024. Dies zeigt, dass tonies weiterhin große Fortschritte bei seiner globalen Expansion macht. Bezogen auf die Produktkategorien stieg der Umsatz mit Tonieboxen im Vergleich zum Vorjahr um 21,4% auf EUR 15,1 Mio.. Mit dem Verkauf von mehr als 7 Millionen Tonieboxen, dem Kernprodukt des Unternehmens, seit der Produkteinführung im vierten Quartal 2016, hat tonies eine starke Plattform mit einem deutlichen Wettbewerbsvorteil aufgebaut, der auf Benutzerfreundlichkeit, Produktkompetenz, Lizenzverträgen und Eigenmarken, saisonalem Aufbau, Finanzkraft und Patenten basiert. Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15,6% auf EUR 56,9 Mio., was sowohl auf lizenzierte Tonies von Drittanbietern wie Peppa Pig und Disney als auch auf Tonies mit eigenen Inhalten und eigenem Design wie die erste eigene Tonies-Lizenzmarke „Schlummerbande" zurückzuführen ist. Nach einem starken Start in den USA im vierten Quartal 2023 wurde das neue Tonies Format „Clever Tonies" auch erfolgreich in den DACH-Markt eingeführt. „Clever Tonies" tragen eindeutig zu tonies Werthebeln bei, denn sie bieten eine höhere Marge, eine kürzere Markteinführungszeit, eine erweiterte Zielgruppe (Kinder ab 5 Jahren) und nachhaltigere Materialien (50% aus biologisch abbaubaren Materialien). Im Bereich Accessoires & Digital stieg der Umsatz um 81,7% auf EUR 6,4 Mio., was vor allem auf den Verkauf von Kopfhörern, Transportlösungen, dem Schlummerbande-Nachtlicht und Ladegeräten zurückzuführen ist. Vermögens- und Finanzlage Die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns hat sich im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung des saisonal bedingten Mittelabflusses gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2023 nicht wesentlich verändert. Prognose für das Gesamtjahr 2024 tonies bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatz von über EUR 480 Mio. und einem Umsatz in Nordamerika von über EUR 200 Mio., basierend auf einem angenommenen EUR/USD Wechselkurs von 1,07 USD. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von mehr als 33% für den Konzern und mehr als 42% für Nordamerika im Vergleich zum Vorjahr. tonies erwartet darüber hinaus eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 6% bis 8% und einen positiven freien Cashflow von mehr als EUR 10 Mio.. Die Prognose basiert auf der Annahme, dass sich das Konsumklima im Jahr 2024 nicht deutlich verschlechtert. tonies SE wird heute, Donnerstag, den 15. Mai um 11 Uhr MEZ eine Präsentation zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 halten. Alle Details finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/ Alle Veröffentlichungsdokumente sind auf der Investor-Relations-Website von tonies unter https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/ verfügbar. Umsatzerlöse in EUR Mio Q1 2024 Q1 2023 +/- Umsatzerlöse 78,3 65,1 20,3% Nach Region DACH 40,2 39,2 2,4% Nordamerika 27,9 19,0 46,9% Rest der Welt 10,3 6,9 48,8% Nach Produktkategorie Tonieboxen 15,1 12,5 21,4% Tonies-Figuren 56,9 49,2 15,6% Accessoires & Digital 6,4 3,5 81,7% Über tonies tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit mehr als 7 Millionen verkauften Tonieboxen und 88 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Portfolio umfasst mehr als 1.100 Tonies-Figuren in verschiedenen Sprachen. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Leiter der Abteilung Investor Relations Telefon: +4915157846012 E-Mail: ir@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie „erwartet", „kann", „wird", „könnte", „sollte", „beabsichtigt", „plant", „sagt voraus", „sieht vor" oder „antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen.

