EQS-News: USU im Report Knowledge Management Solutions Landscape gelistet

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU im Report Knowledge Management Solutions Landscape gelistet



15.08.2024 / 09:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen, 15. August 2024. Das US-Analystenhaus Forrester hat den Report „The Knowledge Management Solutions Landscape Q3 2024“ veröffentlicht, in dem USU als einer der anerkannten Anbieter gelistet ist. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse des aktuellen Marktes für Wissensmanagement-Lösungen. USU ist als einer von 20 namhaften Anbietern von KM-Lösungen und als einziger deutscher Hersteller genannt. Die erwähnten Anbieter bieten unterschiedliche Funktionen an, die auf spezifische Anwendungsfälle abzielen, z.B. die agile Wissensaufnahme und -organisation, Wissensoptimierung und Feedback, Wissensabruf und -suche sowie Wissensberichte, Analysen und Erkenntnisse. Forrester definiert Wissensmanagement-Lösungen als „intelligente Systeme, die (strukturierte und unstrukturierte) Wissensartefakte erfassen, organisieren, gemeinsam nutzen, analysieren und verbessern sowie fortschrittliche Funktionen wie KI, maschinelles Lernen (ML), Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), kognitive Suche und generative KI nutzen, um den Wissenstransfer im gesamten Unternehmen zu optimieren.“ Im Bericht wird vor allem der disruptive Charakter generativer KI betont: Entsprechende Funktionen „revolutionieren die Art und Weise, wie wir Informationen handhaben und nutzen … Mit den generativen Erweiterungen können Wissensarbeiter zum ersten Mal in der Geschichte des Wissensmanagements durch Technologie bei der Erstellung strukturierter Inhalte unterstützt werden.“ „Mit der zunehmenden Verlagerung zu Remote-Arbeit und verteilten Teams wächst der Bedarf an Systemen, die einen reibungslosen Wissensaustausch ermöglichen. Wir sehen, dass auch der Forrester Report 2024 die Entwicklung bestätigt. Unsere Knowledge Management-Lösung adressiert diese Anforderungen durch fortschrittliche Such- und Analysetechnologien, die den Zugang, die Organisation und Nutzung relevanter Informationen erleichtern. Außerdem haben wir GenAI in Form eines virtuellen Assistenten integriert. Das neue Modul KAI liefert qualitätsgesicherte Auskünfte, basierend auf unserer Wissensdatenbank, und optimiert den Inhalt so, dass GenAI Service-Teams, Redakteure, Qualitätsverantwortliche, Entwickler und das Management wirkungsvoll unterstützen kann“, erläutert Harald Huber, CTO und Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com

15.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com