EQS-News: USU revolutioniert digitale Kundenerlebnisse mit Liferay

29. August 2024

Möglingen, 29. August 2024. Nahtlose digitale Erlebnisse für Interessenten, Kunden und Partner weltweit – das ist der Anspruch des Liferay-Spezialisten USU. Als Platinum-Partner bietet USU umfassende Dienstleistungen von der Beratung über die Entwicklung bis hin zur Wartung von Liferay DXP-Lösungen an. Entsprechende Digital Experience Plattformen helfen Organisationen, eine einheitliche Customer Experience zu bieten – durchgängig auf allen Kanälen und für alle Nutzer. Dank ihrer umfassenden Expertise wurde USU kürzlich zum „Liferay Partner of the Year“ für die Region EMEA ernannt. Diese Auszeichnung würdigt die herausragende Leistung von USU bei der erfolgreichen Umsetzung bedeutender Kundenprojekte. Ein Beispiel für diese Erfolge ist ein führendes Gesundheitsunternehmen in den Niederlanden, das über 20 Websites für verschiedene Zielgruppen und Lebenssituationen betreibt. USU migrierte diese Websites auf eine zentrale, cloudbasierte Plattform, die auf Liferay DXP basiert. Innerhalb von weniger als sechs Monaten wurden ein modulares Content Management System entwickelt und eingeführt, das eine schnelle Erstellung individueller Websites ermöglicht. Durch die einheitliche Plattform konnten die Betriebskosten um 30% gesenkt und die Markenwahrnehmung deutlich verbessert werden. Ein weiteres Beispiel ist eine große öffentliche Versorgungseinrichtung in Deutschland, für das USU ein Service-Portal entwickelt hat. Es zentralisiert umfassende Versorgungs- und Versicherungs-Services und digitalisiert papierbasierte Prozesse. Dadurch ermöglicht es der Organisation, Kunden individuell und automatisiert zu betreuen und so erhebliche Effizienzgewinne zu realisieren. „USU setzt auf Liferay als strategische Plattform für umfassende Digitalisierungsvorhaben und schätzt die Funktionsvielfalt, die Stabilität und den herausragenden Support. Diese langjährigen positiven Erfahrungen bestätigen die Kundenbewertungen für Liferay im aktuellen Gartner Peer Insights-Report „Voice of the Customer for Digital Experience Platforms“. Die Zufriedenheit der Kunden mit der Leistungsfähigkeit, der Weiterentwicklung und dem hervorragenden Service spiegeln sich in einer Weiterempfehlungsrate von 90 Prozent. Hierfür gratulieren wir unserem strategischen Partner Liferay sehr herzlich, freut sich Michael Bartz, Director Digital Business. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

