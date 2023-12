EQS-News: USU setzt Migrationsprojekt bei Putzmeister Holding erfolgreich um

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU setzt Migrationsprojekt bei Putzmeister Holding erfolgreich um



13.12.2023 / 08:07 CET/CEST

Möglingen, 13. Dezember 2023. Der Maschinenbau-Konzern Putzmeister hat seine digitale strategische Plattform „My Putzmeister“ mit Hilfe des langjährigen Technologie-Partners USU weiterentwickelt. Im Zuge eines Migrationsprojektes auf die neueste Liferay-Version DXP 7.4 konnte die zentrale weltweite Kommunikationsplattform für Mitarbeitende, Händler und Kunden modernisiert und mit wichtigen neuen Funktionalitäten ausgestattet werden. Die aktuelle Liferay DXP 7.4 bietet umfangreiche Verbesserungen im Bereich Content Management, neue Funktionen zur Abbildung von Shops (Commerce) oder Low-Code/No-Code-Funktionen für eine einfache und flexible Konfiguration, ganz ohne Programmierung. My Putzmeister ist seit Jahren das digitale Herzstück von Putzmeister. Die einheitliche Omni-Audience-Plattform vernetzt alle Stakeholder weltweit. „Die neue, von USU umgesetzte Version von My Putzmeister erlaubt es unseren Vertriebspartnern, ihre Kunden weltweit strukturiert und kompetent zu beraten. Sie bietet alle Informationen zentralisiert, jederzeit abrufbar und reduziert den Pflegeaufwand enorm“, so Martin Dietz, Programm Manager My Putzmeister. „Derzeit erleben wir eine intensive Nachfrage nach Liferay-Migrationsprojekten. Als zertifizierter Liferay Platinum Partner bieten wir mit über 30 Spezialistinnen und Spezialisten umfangreiche Services und Lösungen für eine erfolgreiche Migration an“, sagt USU-Geschäftsführer Uwe Steixner. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc. USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

