EQS-News: Verbesserte operative Ertragslage trotz unbefriedigendem Umsatzniveau

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

Verbesserte operative Ertragslage trotz unbefriedigendem Umsatzniveau

Die A.S. Création Tapeten AG, Europas führender Tapetenhersteller, veröffentlichte heute die Zwischenmitteilung zum 30. September 2023.

Umsatzrückgänge aufgrund des schwachen privaten Konsums

A.S. Création verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang um 10,4 %. Damit fiel der Umsatzrückgang stärker aus als in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres. Nach Einschätzung des Vorstands ist diese Entwicklung in erster Linie auf die schwache Konsumneigung der privaten Haushalte zurückzuführen. Kumuliert über die ersten neun Monate 2023 lagen die Konzernumsätze mit 93,9 Mio. € um 8,6 Mio. € bzw. 8,4 % unter dem Vorjahresniveau von 102,5 Mio. €.

Verlust im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert

Unter dem Eindruck der deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgänge im Vorjahr hatte der Vorstand ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, um A.S. Création an die in Folge des Ukrainekriegs veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Diese Neuausrichtung hat zu verbesserten Kostenstrukturen und einem margenträchtigeren Sortimentsmix geführt. Die erzielten Verbesserungen konnten allerdings nicht verhindern, dass A.S. Création im dritten Quartal 2023 einen operativen Verlust verzeichnete. Dafür war das Umsatzniveau in diesem Zeitraum zu niedrig. Aufgrund des Verlustes im dritten Quartal weist A.S. Création für die ersten neun Monate 2023 ein negatives operatives Ergebnis in Höhe von -1,2 Mio. € aus. Dennoch hat sich die Ertragslage im Vergleich zu dem operativen Verlust in Höhe von -2,7 Mio. €, der im entsprechenden Vorjahreszeitraum angefallen war, verbessert. Die Anfang 2023 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023, die ein operatives Ergebnis zwischen -2 Mio. € und +1 Mio. € vorsieht, ist aus Sicht des Vorstands noch erreichbar.

Solide Finanzstruktur ermöglicht Unternehmensentwicklung

A.S. Création ist nicht verschuldet, sondern weist per 30. September 2023 eine Netto-Anlageposition in Höhe von 5,0 Mio. € auf. In Verbindung mit einer hohen Eigenkapitalquote von 68 % verfügt A.S. Création damit über eine solide Finanzstruktur, welche die Basis bildet, um die eingeleitete Neuausrichtung und Modernisierung von A.S. Création konsequent fortzusetzen. Nach Aussagen des Vorstands werden dabei die Weiterentwicklung des Sortiments, die Digitalisierung der Unternehmensprozesse, die Ausweitung der E-Commerce-Aktivitäten sowie die Umsetzung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie „Green Steps“ im Mittelpunkt stehen. Hiermit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um A.S. Création über ein wertgetriebenes Umsatzwachstum zurück in die Gewinnzone zu führen.

Gummersbach, 9. November 2023

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

