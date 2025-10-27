RCM Beteiligungs Aktie

27.10.2025 16:02:14

EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)

27.10.2025 / 16:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sindelfingen, den 27. Oktober 2025

Corporate News

Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025  (HGB, nicht testiert)

  • Konzern-Ergebnis ohne größere Immobilientransaktion bei ca. + EUR 0,2 Mio. nach Steuern
  • Konzernbilanzsumme mit ca. EUR 37,7 Mio. nahezu unverändert
  • Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Einzelgesellschaft von ca. + EUR 0,8 Mio. auf ca. + EUR 1,2 Mio. verbessert

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft weist im Konzern ihr Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach dem dritten Quartal mit ca. + EUR 0,3 Mio. nach ca. + EUR 1,0 Mio. nach dem dritten Quartal des Vorjahres aus. Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt ca. + EUR 0,2 Mio. nach ca. + EUR 0,9 Mio. in der Vorjahresperiode, die von einmaligen Gewinnrealisationen in den Tochtergesellschaften geprägt war.

Zum dritten Quartal 2025 belief sich der Konzernumsatz auf ca. EUR 1,9 Mio. nach ca. EUR 4,8 Mio. zum dritten Quartal des Vorjahres. Die Verbindlichkeiten haben sich auf ca. EUR 17,7 Mio. nach ca. EUR 15,1 Mio. im Vorjahr leicht erhöht.

Die Bilanzsumme des RCM-Konzerns betrug ca. EUR 37,7 Mio. nach ca. EUR 35,6 Mio., was zu einer weiterhin überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote in Höhe von ca. 51,6% führt.
Die Bilanzsumme des Konzerns wird mit der Entwicklung der beiden angekauften Projekte in den nächsten Geschäftsjahren um bis zu weitere ca. EUR 10 Mio. temporär ansteigen.

In der Einzelgesellschaft wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit ca. + EUR 1,2 Mio. und einem Jahresergebnis nach Steuern von ca. + EUR 1,2 Mio. ausgewiesen. Der Bilanzgewinn stieg von ca. - EUR 0,3 Mio. auf ca. + EUR 0,9 Mio. .

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft        
Der Vorstand

Informationen über die RCM Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogen, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogen Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten  oder ´U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ´securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.
Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
info@rcm-ag.de

Impressum:
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart
USt.-IdNr.: DE215058656
Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler,
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

 


27.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@rcm-ag.de
Internet: www.rcm-ag.de
ISIN: DE000A1RFMY4
WKN: A1RFMY
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219292

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219292  27.10.2025 CET/CEST

