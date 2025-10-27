RCM Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1RFMY / ISIN: DE000A1RFMY4
|
27.10.2025 16:02:14
EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)
|
EQS-News: RCM Beteiligungs AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Sindelfingen, den 27. Oktober 2025
Corporate News
Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)
Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft weist im Konzern ihr Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach dem dritten Quartal mit ca. + EUR 0,3 Mio. nach ca. + EUR 1,0 Mio. nach dem dritten Quartal des Vorjahres aus. Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt ca. + EUR 0,2 Mio. nach ca. + EUR 0,9 Mio. in der Vorjahresperiode, die von einmaligen Gewinnrealisationen in den Tochtergesellschaften geprägt war.
Zum dritten Quartal 2025 belief sich der Konzernumsatz auf ca. EUR 1,9 Mio. nach ca. EUR 4,8 Mio. zum dritten Quartal des Vorjahres. Die Verbindlichkeiten haben sich auf ca. EUR 17,7 Mio. nach ca. EUR 15,1 Mio. im Vorjahr leicht erhöht.
Die Bilanzsumme des RCM-Konzerns betrug ca. EUR 37,7 Mio. nach ca. EUR 35,6 Mio., was zu einer weiterhin überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote in Höhe von ca. 51,6% führt.
In der Einzelgesellschaft wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit ca. + EUR 1,2 Mio. und einem Jahresergebnis nach Steuern von ca. + EUR 1,2 Mio. ausgewiesen. Der Bilanzgewinn stieg von ca. - EUR 0,3 Mio. auf ca. + EUR 0,9 Mio. .
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Informationen über die RCM Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.
Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogen, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogen Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ´U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ´securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.
Impressum:
27.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RCM Beteiligungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@rcm-ag.de
|Internet:
|www.rcm-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMY4
|WKN:
|A1RFMY
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2219292
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219292 27.10.2025 CET/CEST
