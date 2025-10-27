EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)



27.10.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sindelfingen, den 27. Oktober 2025

Corporate News

Veröffentlichung der Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft nach dem dritten Quartal 2025 (HGB, nicht testiert)

Konzern-Ergebnis ohne größere Immobilientransaktion bei ca. + EUR 0,2 Mio. nach Steuern

Konzernbilanzsumme mit ca. EUR 37,7 Mio. nahezu unverändert

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Einzelgesellschaft von ca. + EUR 0,8 Mio. auf ca. + EUR 1,2 Mio. verbessert

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft weist im Konzern ihr Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach dem dritten Quartal mit ca. + EUR 0,3 Mio. nach ca. + EUR 1,0 Mio. nach dem dritten Quartal des Vorjahres aus. Das Jahresergebnis nach Steuern beträgt ca. + EUR 0,2 Mio. nach ca. + EUR 0,9 Mio. in der Vorjahresperiode, die von einmaligen Gewinnrealisationen in den Tochtergesellschaften geprägt war.

Zum dritten Quartal 2025 belief sich der Konzernumsatz auf ca. EUR 1,9 Mio. nach ca. EUR 4,8 Mio. zum dritten Quartal des Vorjahres. Die Verbindlichkeiten haben sich auf ca. EUR 17,7 Mio. nach ca. EUR 15,1 Mio. im Vorjahr leicht erhöht.

Die Bilanzsumme des RCM-Konzerns betrug ca. EUR 37,7 Mio. nach ca. EUR 35,6 Mio., was zu einer weiterhin überdurchschnittlichen Eigenkapitalquote in Höhe von ca. 51,6% führt.

Die Bilanzsumme des Konzerns wird mit der Entwicklung der beiden angekauften Projekte in den nächsten Geschäftsjahren um bis zu weitere ca. EUR 10 Mio. temporär ansteigen.

In der Einzelgesellschaft wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit ca. + EUR 1,2 Mio. und einem Jahresergebnis nach Steuern von ca. + EUR 1,2 Mio. ausgewiesen. Der Bilanzgewinn stieg von ca. - EUR 0,3 Mio. auf ca. + EUR 0,9 Mio. .

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

Der Vorstand

