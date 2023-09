EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh erweitert sein Monitoring-Portfolio und baut seine Digitalkompetenz weiter aus

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh erweitert sein Monitoring-Portfolio und baut seine Digitalkompetenz weiter aus



14.09.2023 / 09:36 CET/CEST

Vossloh erweitert sein Monitoring-Portfolio und baut seine Digitalkompetenz weiter aus Erwerb umfangreicher Technologie zur kamerabasierten Zug- und Waggon-Identifikation sowie zur Erfassung wichtiger Zustandsdaten, beispielsweise von Rädern und Bremsen

Integration der Belegschaft der RailWatch GmbH, insbesondere des kompletten Entwickler-Teams, in den Vossloh Konzern Werdohl, 14. September 2023. Die Vossloh AG (Vossloh) hat mit Wirkung zum 1. September 2023 die umfangreiche Monitoring Technologie von der Bonner RailWatch GmbH (RailWatch) übernommen. Zudem werden sämtliche Mitarbeitenden in den Vossloh Konzern integriert, der dadurch seine Kompetenzen in den Bereichen Sensorik, Computer Vision und Cloud Computing deutlich ausbaut. Die von RailWatch entwickelte Technologie identifiziert mittels optischer und akustischer Sensoren den technischen Zustand von Güter- und Personenwagen, Triebzügen und Lokomotiven in Vorbeifahrt. Die Messstationen sind mit hochauflösenden Kameras und eigenentwickelter LED-Technologie für die optimale und blendfreie Ausleuchtung ausgestattet. Sie erfassen unter anderem Informationen über Radschäden, Bremssohlen sowie Zug- und Wagennummern. Ein ergänzendes Messsystem, welches in das Gleis eingebaut wird, ermöglicht die Erfassung von weiteren Daten, darunter verschiedene Parameter des Radprofils, Gewichtsinformationen sowie die Verteilung von Achslasten. Die gesammelten Informationen aus dem Gesamtsystem werden mittels künstlicher Intelligenz in der Cloud verarbeitet. Nach umfangreicher Qualitätssicherung werden die Daten den Kunden über ein Web-Portal aufbereitet zur Verfügung gestellt. Mit einer 98%igen Erkennungsgenauigkeit gehört das Monitoring-System von RailWatch zu den besten KI-Bildverarbeitungstechnologien im Bereich der Eisenbahn. Die Messstationen stehen an den wichtigsten Schienengüterverkehrskorridoren in Deutschland sowie in Industrie- und Hafeneinfahrten. Neben Netzbetreibern, Industriebetrieben und Häfen profitieren vor allem Eisenbahnverkehrsunternehmen und Güterwagenhalter von den so generierten Informationen. Verschleiß beziehungsweise Beschädigungen werden frühzeitig erkannt, Instandhaltungsmaßnahmen können punktgenau geplant und umgesetzt werden. Bei Vossloh beschäftigen wir uns intensiv mit der sensorischen Erfassung des Zustands des Fahrwegs Schiene. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse bieten wir unseren Kunden bereits heute maßgeschneiderte Instandhaltungslösungen an und entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter. Die Erfassung bestimmter Zustandsdaten von Schienenfahrzeugen ist der logische nächste Schritt, um unser systemisches Fahrwegverständnis weiter auszubauen. Der Zustand des Fahrwegs im Zeitablauf wird sehr maßgeblich auch durch den sogenannten Rad-Schiene-Kontakt beeinflusst. Die RailWatch-Technologie wird uns hierzu entscheidende Erkenntnisse liefern", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, und fügt hinzu: Ich heiße die neuen Mitarbeitenden im Hause Vossloh sehr herzlich willkommen. Gemeinsam mit ihnen werden wir die bestehende Technologie weiterentwickeln und so erheblichen Zusatznutzen für unsere Kunden schaffen. Dem Thema zustandsbasierte und vorausschauende Instandhaltung kommt entscheidende Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Voraussetzungen für eine verstärkte Verlagerung von Verkehr auf die Schiene und damit für mehr nachhaltige Mobilität zu schaffen. Das ehemalige RailWatch-Team wird neben der Weiterentwicklung der neu eingebrachten Monitoring-Systeme perspektivisch auch geschäftsfeldübergreifend an weiteren digitalen Konzernprojekten arbeiten. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio..

