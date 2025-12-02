WeGrow Aktie
WKN DE: A2LQUV / ISIN: DE000A2LQUV1
|
02.12.2025 16:07:53
EQS-News: WeGrow AG vermeldet weiteren Meilenstein in der Vermarktung des modularen Holzbausystems KiriBloX®: Abschluss eines Rahmenvertrags mit HORNBACH im DIY-Segment
|
EQS-News: WeGrow AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
WeGrow AG vermeldet weiteren Meilenstein in der Vermarktung des modularen Holzbausystems KiriBloX®: Abschluss eines Rahmenvertrags mit HORNBACH im DIY-Segment
Die deutsche Unternehmensgruppe HORNBACH besteht seit über 125 Jahren, beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende und zählt mit etwa 170 Bau- und Gartenmärkten zu den größten Baumarktketten in Deutschland und Europa. Die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein für die zukünftige Breitenanwendung des innovativen modularen Holzbausystems.
Start der DIY-Produktlinie KiriBloX® 150
Gemeinsam bereiten KIRITEC und HORNBACH den Vertriebsstart des Innenwandsystems im DIY-Bereich vor. Dies umfasst die technische Produktintegration ebenso wie die Abstimmung zentraler Markteinführungsthemen wie Marketing, Verpackung, Logistik und Sortimentsmanagement.
Für den DIY-Bereich werden KiriBloX®-Module ausschließlich in der Wandstärke 150 mm (KiriBloX® 150) angeboten. Dank ihres besonders geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmessungen eignen sie sich hervorragend für den Heimwerkerbereich. Neben dem Aufbau von Innenwänden lassen sich KiriBloX® 150 auch für vielfältige weitere Innenraum-Gestaltungen nutzen.
Klare Trennung zwischen DIY und professionellem Holzbau
Die statisch hochbelastbaren KiriBloX®-Systeme für tragende Außenwände im professionellen Holzbau bleiben vollständig in der direkten Vermarktung durch KIRITEC und sind nicht Bestandteil des Rahmenvertrags mit HORNBACH. Die klare Abgrenzung zwischen Heimwerkerlösungen und professionellen Anwendungen bleibt damit unverändert bestehen.
FINANZPRESSE
02.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WeGrow AG
|Kehn 20
|47918 Tönisvorst
|Deutschland
|Telefon:
|02156/48498-10
|E-Mail:
|info@wegrow-ag.de
|Internet:
|www.wegrow.de
|ISIN:
|DE000A2LQUV1, A383RQ, A2YPFN
|WKN:
|A2LQUV , DE000A383RQ0, DE000A2YPFN4
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2239052
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2239052 02.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WeGrow AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu WeGrow AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|WeGrow AG Inhaber-Akt
|4,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen in Grün -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.