EQS-News: ZEAL erreicht im ersten Halbjahr 2024 Wachstum von mehr als 40 Prozent bei Umsatz und Ergebnis

ZEAL erreicht im ersten Halbjahr 2024 Wachstum von mehr als 40 Prozent bei Umsatz und Ergebnis Anzahl der Neukunden steigt um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Konzernumsatzwachstum steigt um 40 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 auf € 76,8 Millionen

Umsatz aus Lotteriegeschäft klettert um 33 Prozent

EBITDA erreicht € 20,1 Millionen mit einem Wachstum von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Hamburg, 07. August 2024. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat seinen starken Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2024 mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und EBITDA fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg um 40 Prozent und erreichte € 76,8 Millionen (2023: € 54,8 Millionen). Das EBITDA legte noch kräftiger um 46 Prozent auf € 20,1 Millionen zu (2023: € 13,8 Millionen). „Die sehr starke Entwicklung von Umsatz und EBITDA spiegelt unsere ausgezeichnete operative Entwicklung wider. Besonders erfreut sind wir darüber, dass wir seit Beginn des Jahres über eine halbe Million Neukunden gewinnen konnten. Dabei verlief die Neukundenakquise in diesem Halbjahr nicht nur außergewöhnlich erfolgreich, sondern dank deutlich gesunkener Akquisitionskosten pro registriertem Neukunden auch besonders effizient. Wir profitieren damit von den kontinuierlichen Investitionen in den Markenaufbau in den letzten Jahren“, so Sebastian Bielski, CFO von ZEAL. Umsatz im Kerngeschäft wächst mit 33 Prozent

Das erhebliche Umsatzwachstum von ZEAL im ersten Halbjahr ist in erster Linie auf die starke Entwicklung des Lotteriegeschäfts zurückzuführen. Hier nahm das Transaktionsvolumen um 23 Prozent auf € 507,1 Millionen zu, während der Umsatz sogar um 33 Prozent auf € 68,0 Millionen (2023: € 51,2 Millionen) stieg. Die kräftige Zunahme des Transaktionsvolumens ist auf die um 21 Prozent höhere durchschnittliche Anzahl aktiver Kund:innen (1.353 Tausend) sowie den Anstieg des durchschnittlichen Transaktionsvolumens pro aktivem Nutzer um zwei Prozent auf € 62,48 zurückzuführen. Darüber hinaus konnte ZEAL die Bruttomarge im Lotteriegeschäft durch einen veränderten Produktmix und weitere Margenoptimierungen auf 13,4 Prozent verbessern (2023: 12,5 Prozent). Das im Juni 2023 gestartete Games-Geschäft entwickelte sich im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Vierteljahr mit einem soliden Umsatzwachstum und einer höheren Bruttomarge weiterhin positiv. Starkes Ergebnis durch deutliches Kundenwachstum und geringere Akquisitionskosten

ZEAL hat im ersten Halbjahr 2024 in einer insgesamt vorteilhaften Jackpotlage seine Kundenbasis erneut deutlich ausgebaut. Die Anzahl registrierter Neukunden stieg um 70 Prozent auf 592 Tausend (2023: 349 Tausend), den zweithöchsten Wert in der Unternehmensgeschichte von ZEAL. Die Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) verringerten sich im Vorjahresvergleich um 26 Prozent auf € 33,20 (2023: € 45,09). Wegen der strategischen Entscheidung des Unternehmens, die im ersten Halbjahr gute Jackpotlage für beschleunigtes Kundenwachstum zu nutzen, nahmen die Marketingaufwendungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf € 25,5 Millionen zu (2023: € 20,0). Aufgrund der hohen Anzahl an Neukund:innen sowie des Wachstums im Games-Geschäft erhöhten sich außerdem die direkten Kosten des Geschäftsbetriebs auf € 8,6 Millionen (2023: € 5,4 Millionen), während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf € 42,8 Millionen stiegen (2023: € 31,6 Millionen). Das EBITDA lag infolge des deutlichen Umsatzwachstums und einer zum Vorjahr verbesserten Kosteneffizienz mit € 20,1 Millionen 46 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums (2023: € 13,8 Millionen). Das EBIT übertraf mit € 16,1 Millionen den Vorjahreswert (2023: € 9,3 Millionen) sogar um 73 Prozent. Aufgrund der guten Resultate des ersten Halbjahrs 2024 bestätigt ZEAL die am 20. März 2024 veröffentlichte Prognose. ZEAL startet erste Traumhausverlosung in Deutschland

Wie bereits vor einigen Monaten angekündigt, hat ZEAL am 01. August 2024 mit der Traumhausverlosung eine weitere Soziallotterie gestartet. Die Traumhausverlosung ist die erste Verlosung in Deutschland, bei der Teilnehmer:innen die Chance haben, eine voll ausgestattete Bestandsimmobilie zu gewinnen. Jede Immobilie wird unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert verlost. Darüber hinaus haben Teilnehmer:innen die Chance auf zahlreiche Zusatzgewinne.

Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24 die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feiert die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

