09.10.2025 13:45:33

EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

09.10.2025 / 13:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Covestro AG
Straße, Hausnr.: Kaiser-Wilhelm-Allee 60
PLZ: 51373
Ort: Leverkusen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 3912005AWHKLQ1CPLV11

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Goldman Sachs International

5. Datum der Schwellenberührung:
02.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,21 % 2,17 % 5,37 % 189000000
letzte Mitteilung 3,11 % 2,06 % 5,17 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
US22304D2071 0 233184 0 % 0,12 %
DE0006062144 0 86609 0 % 0,05 %
DE000A40KY26 0 5744829 0 % 3,04 %
Summe 6064622 3,21 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Rückübertragungsanspruch Offen 97255 0,05 %
Nutzungsrecht Offen 2707448 1,43 %
Call Warrant 17.10.2025 118 0,00006 %
Call Option 19.12.2025 250000 0,13 %
    Summe 3054821 1,62 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Swap 01.10.2035 Bar 503996 0,27 %
Put Option 17.12.2027 Physisch 530000 0,28 %
Call Warrant 18.06.2026 Bar 5200 0,003 %
      Summe 1039196 0,55 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
GSAM Holdings LLC % % %
Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs Bank USA % % %
Goldman Sachs Bank Europe SE % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Folio Financial, Inc. % % %
Folio Investments, Inc. % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs & Co. LLC % % %
- % % %
The Goldman Sachs Group, Inc. % % %
Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % %
Goldman Sachs Group UK Limited % % %
Goldman Sachs International 3,02 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
08.10.2025


09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Internet: www.covestro.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2210690  09.10.2025 CET/CEST

