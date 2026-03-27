Equillium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Equillium hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Equillium -0,170 USD je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at