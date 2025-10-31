Equinix Aktie

Equinix

WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000

31.10.2025 06:42:50

Equinix Inc. Reports Rise In Q3 Bottom Line, Beats Estimates

(RTTNews) - Equinix Inc. (EQIX) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $374 million, or $3.81 per share. This compares with $297 million, or $3.10 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $3.71 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 5.2% to $2.316 billion from $2.201 billion last year.

Equinix Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $374 Mln. vs. $297 Mln. last year. -EPS: $3.81 vs. $3.10 last year. -Revenue: $2.316 Bln vs. $2.201 Bln last year.

Aktien in diesem Artikel

Equinix Inc

