Equitable Holdings Aktie
WKN DE: A2JK4G / ISIN: US0545611057
|
04.11.2025 22:56:56
Equitable Holdings Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Equitable Holdings, Inc. (EQH) on Tuesday reported a third-quarter net loss of $1.33 billion or $4.47 per share, compared to $146 million or $0.46 per share last year.
Adjusted operating earnings were $455 million or $1.48 per share, compared to $517 million or $1.58 per share last year.
Total revenues for the quarter were $1.45 billion, compared to $3.07 billion last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equitable Holdingsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Equitable Holdingsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!