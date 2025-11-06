Equitable stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equitable hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Equitable ein EPS von -0,470 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,45 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 51,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at