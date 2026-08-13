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13.08.2026 06:31:29
EQV Ventures Acquisition A legte Quartalsergebnis vor
EQV Ventures Acquisition A gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte EQV Ventures Acquisition A einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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