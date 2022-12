Erfolgreicher Start der ersten beiden O3b mPOWER-Satelliten

SES gab heute bekannt, dass die ersten beiden O3b mPOWER-Satelliten um 17:48 Ortszeit mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida, USA, erfolgreich ins All gestartet wurden.

O3b mPOWER, die zweite Generation des Medium Earth Orbit (MEO-)Systems von SES, wird von Boeing gebaut und wurde entwickelt, um mit seiner einzigartigen softwaregesteuerten Nutzlast eine bislang unerreichte Leistung zu liefern. Kunden können mit O3b mPOWER ihre Prozesse umgestalten und profitieren von einer Skalierung auf Terabit-Level, einem garantierten Durchsatz auf höchstem Niveau und mit maximaler Flexibilität, einer Roundtrip-Latenz von weniger als 150 Millisekunden und einer unübertroffenen Serviceverfügbarkeit.

Das O3b mPOWER-Ökosystem kann problemlos skaliert werden. Es umfasst zunächst 11 leistungsstarke Satelliten, die jeweils mit mehr als 5.000 digital geformten Beams ausgestattet sind, sowie eine umfangreiche O3b mPOWER-Bodeninfrastruktur der nächsten Generation. Mit O3b mPOWER ist SES in der Lage, den aktuellen und künftigen Konnektivitätsbedarf von Regierungen, Mobilfunknetzbetreibern, Energieunternehmen, Kreuzfahrtlinien und Unternehmen auf der ganzen Welt abzudecken. Zu den wichtigsten Kunden, die sich für O3b mPOWER entschieden haben, gehören Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil und das neu angekündigte Vodafone Cook Islands.

"Heute wurden nicht einfach nur zwei Satelliten gestartet. Wir haben heute den nächsten Meilenstein auf unserer MEO-Reise erreicht. Seit dem Beginn dieser Reise haben wir für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt einen positiven Beitrag geleistet. Mit unserer zweiten Generation von O3b mPOWER führen wir eine bahnbrechende Technologie ein, die gleichzeitig mehrere Gigabit pro Sekunde Durchsatz an jedem beliebigen Standort liefert, Zuverlässigkeit garantiert und Service-Flexibilität bietet – ein Novum in der Branche", so Steve Collar, CEO von SES. "Ob wir Regierungen bei der sicheren Durchführung kritischer Missionen unterstützen, den Passagieren von Kreuzfahrtlinien zu jedem Zeitpunkt einen Hochgeschwindigkeits-Breitbandzugang zur Verfügung stellen, oder Mobilfunkbetreiber in die Lage versetzen, 4G/5G-Netze in unterversorgten Gebieten einzurichten oder Kommunikationsnetzwerke nach Ausfällen wiederherzustellen – O3b mPOWER ist das Satellitensystem der Wahl für Anwendungen, bei denen es auf Leistung ankommt."

"Die Partnerschaft mit SES war vom Konzept bis zur Realisierung hervorragend", so Jim Chilton, Senior Vice President von Boeing Space and Launch. "In den nächsten Monaten folgt eine weitere entscheidende Phase der Zusammenarbeit. In dieser Etappe werden wir die nächsten neun Satelliten für den Start vorbereiten und die ersten beiden Satelliten in die Lage versetzen, ihre Aufgabe zu erfüllen: die Verbindung von Menschen auf der ganzen Welt."

Die kommerzielle Nutzung von O3b mPOWER soll im dritten Quartal 2023 beginnen.

Weitere Informationen darüber, wie O3b mPOWER ein neues Leistungsniveau für die satellitengestützte Kommunikation bieten kann, finden Sie im Newsroom.

Über SES

SES hat die Vision, durch die Verbreitung von Fernsehinhalten in höchster Qualität und die Bereitstellung nahtloser Konnektivität beeindruckende Erlebnisse rund um den Erdball zu ermöglichen. Als führender globaler Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte betreibt SES eine weltweit einzigartige Satellitenkonstellation in mehreren Umlaufbahnen, welche weltweite Abdeckung mit Leistungsstärke, kombiniert – darunter das wirtschaftliche, mit geringer Latenz arbeitende O3b-System in der mittleren Erdumlaufbahn. Mithilfe des umfangreichen und intelligenten cloudfähigen Netzwerks kann SES an jedem Ort zu Lande, zu Wasser und in der Luft hochwertige Konnektivitätslösungen bereitstellen und ist Partner weltweit führender Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, staatlichen Regierungsbehörden, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleistern, Rundfunkanbietern, Betreibern von Videoplattformen und Inhalteanbietern. Das Videonetzwerk von SES versorgt mehr als 8.000 Kanäle und erreicht mit seiner beispiellosen Reichweite rund 366 Millionen Haushalte. Zudem stellt es Mediendienstleistungen für lineare und nichtlineare Inhalte bereit. Das Unternehmen ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com.

Über Boeing

Boeing ist ein weltweit führendes Luft- und Raumfahrtunternehmen, das Verkehrsflugzeuge, Verteidigungsprodukte und Raumfahrtsysteme für Kunden in mehr als 150 Ländern entwickelt, herstellt und wartet. Als einer der führenden Exporteure der USA nutzt das Unternehmen die Fähigkeiten einer globalen Lieferantenbasis, um wirtschaftliche Chancen, Nachhaltigkeit und einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu fördern. Das vielseitige Team von Boeing entwickelt Innovationen für die Zukunft, übernimmt Führung, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, und pflegt eine Kultur, die auf den Grundwerten des Unternehmens basiert: Sicherheit, Qualität und Integrität. Werden Sie Teil unseres Teams und entdecken Sie Ihre persönliche Herausforderung auf boeing.com/careers.

