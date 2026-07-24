24.07.2026 06:13:38

Erneut nächtliche Explosionen im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der erneuten Angriffswelle des US-Militärs gegen Ziele im Iran haben örtliche Medien in der Nacht mehrere Explosionen gemeldet. Wie die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf amtliche Angaben berichtete, wurden unter anderem Gebiete nahe den Städten Ahwaz, Andimeschk und Omidiyeh in der Provinz Chusestan Ziel von US-Attacken. Auch aus dem Bereich der Insel Gheschm in der Straße von Hormus sowie bei der Großstadt Bandar Abbas gebe es Berichte über Explosionen, hieß es.

Das US-Militär greift nach eigenen Angaben in der nunmehr 13. Nacht in Folge wieder militärische Ziele in der Islamischen Republik an. Ziel sei es, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen und die Bedrohung der Handelsschifffahrt durch die iranischen Revolutionsgarden zu verringern, teilte das US-Kommando Centcom auf X mit.

Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschossen hatten./ln/DP/zb

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