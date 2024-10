Erste Schätzungen: ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A wird voraussichtlich am 31.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,851 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,540 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,63 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 43,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 CNY im Vergleich zu 2,09 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,54 Milliarden CNY, gegenüber 3,88 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

