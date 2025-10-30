Alithya Grou a Aktie

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Alithya Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alithya Group A präsentiert in der voraussichtlich am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,013 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 123,4 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,085 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 506,7 Millionen CAD, gegenüber 473,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

