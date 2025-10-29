Erste Schätzungen: Alkem Laboratories stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alkem Laboratories wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 58,65 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 57,60 INR erwirtschaftet wurden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent auf 37,49 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 203,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 181,11 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 142,48 Milliarden INR, gegenüber 129,30 Milliarden INR im Vorjahr.

