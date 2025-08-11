American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|
11.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: American Woodmark legt Quartalsergebnis vor
American Woodmark wird voraussichtlich am 26.08.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass American Woodmark für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 419,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 8,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American Woodmark einen Umsatz von 459,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,98 USD im Vergleich zu 6,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
