Optimismus in New York: NASDAQ Composite schließt mit Gewinnen

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent stärker bei 22 484,07 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,083 Prozent fester bei 22 403,27 Punkten, nach 22 384,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 285,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 488,18 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,542 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 544,27 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 26.06.2025, bei 20 167,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.09.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 190,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,61 Prozent nach oben. 22 801,90 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Electronic Arts (+ 14,87 Prozent auf 193,35 USD), Century Aluminum (+ 7,82 Prozent auf 27,99 USD), 3D Systems (+ 6,87 Prozent auf 3,11 USD), BlackBerry (+ 6,67 Prozent auf 4,96 USD) und American Woodmark (+ 6,16 Prozent auf 69,40 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Ballard Power (-6,14 Prozent auf 2,75 USD), Cerus (-4,64 Prozent auf 1,44 USD), Geospace Technologies (-4,41 Prozent auf 19,09 USD), Grupo Financiero Galicia (-3,11 Prozent auf 29,58 USD) und Baiducom (-3,00 Prozent auf 131,34 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 658 254 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,682 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,65 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,79 Prozent gelockt.

