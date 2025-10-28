Erste Schätzungen: Arcos Dorados A präsentiert Quartalsergebnisse

Arcos Dorados A wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,160 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arcos Dorados A einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,23 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,565 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,710 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,73 Milliarden USD, gegenüber 4,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at