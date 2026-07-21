Erste Schätzungen: Array Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Array Technologies lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Array Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Array Technologies 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,63 Prozent auf 312,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,733 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,730 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,28 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at