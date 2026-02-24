Ausblick: Array Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Array Technologies präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,008 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 99,14 Prozent erhöht. Damals waren -0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 211,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 275,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,668 USD, gegenüber -1,950 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 915,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at