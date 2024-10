Erste Schätzungen: Aspo (New) legt Quartalsergebnis vor

Aspo (New) wird voraussichtlich am 29.10.2024 die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen, dass Aspo (New) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,154 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 151,4 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 16,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aspo (New) einen Umsatz von 130,0 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 EUR im Vergleich zu -0,010 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 600,1 Millionen EUR, gegenüber 536,4 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

