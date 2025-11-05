AUNA Aktie

WKN DE: A408ST / ISIN: LU2791994721

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: AUNA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AUNA äußert sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,777 PEN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AUNA ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,14 Milliarden PEN für AUNA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 299,8 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 PEN aus, während im Vorjahreszeitraum 0,440 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden PEN in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

