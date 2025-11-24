Erste Schätzungen: AutoZone stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AutoZone gibt voraussichtlich am 09.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass AutoZone im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,72 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 32,52 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,28 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 154,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 144,87 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,48 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,94 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

