Erste Schätzungen: Bactiguard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bactiguard lässt sich voraussichtlich am 16.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bactiguard die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,600 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,39 Prozent erhöht. Damals waren -1,840 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bactiguard in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 49,0 Millionen SEK im Vergleich zu 44,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,923 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,950 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 217,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 201,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at