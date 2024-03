Erste Schätzungen: Bank of China zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of China präsentiert voraussichtlich am 28.03.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of China im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 CNY je Aktie gewesen.

Bank of China soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,61 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,755 CNY im Vergleich zu 0,850 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 636,57 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1.215,17 Milliarden HKD.

